In 16 a nero e 6 senza permesso di soggiorno, denunce e maxi sanzioni a Prato

Nel primo pomeriggio di ieri, i carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Prato e della stazione di Prato, assieme agli ispettori Inps, Inail, hanno denunciato un imprenditore cinese titolare di una confezione di abbigliamento a Iolo. Aveva dato lavoro a 6 persone senza permesso di soggiorno. Questi sono stati a loro volta denunciati in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale.

L’attività è stata sospesa per aver impiegato 16 lavoratori a nero e per gravi carenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono state elevate ammende per complessivi 17.200 euro circa e sanzioni amministrative pari a 87.000 euro circa.