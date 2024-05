La candidata Maestrelli: "Empoli deve entrare negli itinerari del grande turismo"

“La priorità deve essere - afferma Maria Grazia Maestrelli candidata Sindaca a Empoli alle prossime elezioni amministrative - quella di inserire Empoli e tutto l’Empolese Valdelsa negli itinerari del grande turismo”.

La lista di Empoli al Centro propone di introdurre la città di Empoli al centro dei grandi attrattori come le città d’arte, Firenze, Pisa e Siena, ma anche al centro delle rotte turistiche regionali.

Questo è possibile continua la candidata sindaca Maestrelli "con una promozione del territorio e dell’offerta culturale e una politica dell’accoglienza diversa. A Empoli non ci sono alberghi, né strutture per l’accoglienza: Empoli non sfrutta le potenzialità della sua collocazione territoriale, e le sue energie per dare vita a strutture di accoglienza. Fare promozione ai musei, alle opera d’arte presenti sul territorio non basta, bisogna creare anche eventi ad hoc per attirare i flussi turistici e magari ripensare gli eventi che ormai sono diventati appuntamenti fissi nel calendario cittadino".

"Un altro punto che voglio sottolineare - afferma Maria Grazia Maestrelli - è che Empoli e tutto il circondario devono attuare sinergie e collaborazioni anche con tutti i territori ed i comuni limitrofi creando una rete. E’ noto che l’unione fa la forza".

Ancora, la lista Empoli al Centro mette in primo piano l’innovazione tecnologica nel senso di usare la potenza delle nuove tecnologie e della digitalizzazione per creare nuovi itinerari turistici e anche nuove opportunità di lavoro. Unire beni culturali, processo tecnologico e social.

"Proponiamo inoltre, - aggiunge Maria Grazia Maestrelli - di creare una rete, una collaborazione tra pubblico e privato. Deve essere un organismo che metta insieme tutti i comuni dell’area, i luoghi d’arte e le istituzioni pubbliche presenti che con categorie economiche e organizzazioni sindacali possono dar luogo a tavoli e protocolli che mettono in rete tutti i soggetti interessati al territorio".

Tra gli interventi che sono a carico del comune quello prioritario è quello di creare delle aree di sosta camper, l’unica presente a Terrafino è totalmente inadeguata, e versa in uno stato di degrado.

Questi gli obbiettivi immediati:

- aumentare la durata media del soggiorno nella nostra città

- diversificare i periodi ed estendere l’avvento dei turisti anche in periodi dell’anno considerati di bassa stagionalità (mesi di ottobre, novembre, febbraio e marzo)

- aumentare il livello di occupazione del settore del turismo, soprattutto nei giovani laureati

- aumentare le competenze e conoscenze nel campo digitale e dell’innovazione tecnologica.

Fonte: Ufficio stampa