Lavori in centro a Montaione, cambia la viabilità come per Tartufesta

Si informa della chiusura al transito veicolare in V.le da Filicaia da P.zza Cavour al civ. 18 (ingresso Casa di Riposo “Villa Serena”) da lunedì 20 maggio ore 08.30 alle ore 12.00 del martedì 21 maggio 2024.

Verrà istituito il doppio senso di circolazione, con modalità già previste durante la manifestazione TARTUFESTA, dalle ore 08.30 di lunedì 20 maggio fino al termine delle lavorazioni nelle seguenti strade:

- da Piazza Gramsci per Piazza Cavour,

- lungo Via G. di Vittorio,

- in Viale V. da Filicaia dal civico 18 all’incrocio con via G. di Vittorio con installazione di impianto semaforico

Sarà vietata la sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata di tutti i veicoli dalle ore 08.00 di lunedì 20 maggio fino al termine delle lavorazioni nelle seguenti strade:

- Viale da Filicaia;

- Piazza Gramsci sulla carreggiata stradale;

- Via G. Di Vittorio;

Verrà consentito il transito a tutti i veicoli in V.le da Filicaia da P.zza Cavour nella fascia oraria 12:00-13:00 e 18.00-08.30;

Fonte: Comune di Montaione