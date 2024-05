MontaioneSI presenta squadra e programma elettorale

Grazie alla partecipazione ed ai suggerimenti dei cittadini di Montaione la lista civica MontaioneSI con candidata sindaco Damiana Bettini, ha presentato venerdì 17 maggio 2024 il proprio programma elettorale e i suoi candidati (sarà ripresentato il 28/05/2024 con duplice appuntamento alle ore 18:00 e alle ore 21:00 presso la ns sede):

Benedetta Novelli 45 anni Funzionario Amministrativo Azienda Sanitaria;

Leonardo Rossi 29 anni Commerciante;

Sara Giani 55 anni Funzionario Amministrativo Ente Locale;

Tiziana Azzaroni 55 anni Manager Immobiliare e Turismo;

Andrea Tognetti 25 anni Studente Universitario Ingegneria Biomedica;

Lisa Prisco 43 anni Impiega Società Consortile Servizi Idrico e Ambiente;

Maria Elisa Ciulli 55 anni Insegnante;

Claudia Papini 53 anni Gestore Aziende Istituto Bancario;

Lorena Isufaj 34 anni Assistente Progetto Ministero dell’Interno;

Alessio Valli 55 anni Commerciante

Un gruppo di persone con storie differenti, ma unite dalla voglia di offrire un diverso contributo per la comunità, per creare nuove opportunità e valorizzare al meglio Montaione sia oggi che domani.

Il programma

SI per rafforzare l’identità e la cultura di Montaione, ricreando le porte del borgo, il pozzo, migliorando la segnaletica e l’arredo urbano e rivitalizzando Montaione cultura e il nostro teatro con eventi, esposizioni e musica, anche itineranti, tutto l’anno;

SI per rendere Montaione più attrattivo e vivo favorendo il ripopolamento attraverso nuovi progetti come per esempio una scuola enograstronomica diffusa sul modello di un moderno campus internazionale e avviando procedure incentivate di facilitazione per l’insediamento di nuove attività commerciali;

SI per favorire l’accesso ai finanziamenti pubblici per il territorio e per l’imprenditoria locale, prevedendo l’istituzione di un ufficio dedicato allo studio e ricerca di finanziamenti pubblici e alla promozione di partenariati, gemellaggi e relazioni internazionali;

SI per un comune più semplice e più vicino ai cittadini rinnovando gli attuali strumenti di comunicazione e partecipazione e potenziando l’ufficio turistico e l’URP perché sia più vicino alle imprese e alle attività locali;

SI per Montaione amico della famiglia con politiche mirate, l’istituzione di nuovi servizi come per esempio spazio gioco 0-6, pre e post scuola, monitoraggio delle attività in convenzione con l’intendo di migliorarne la qualità del servizio offerto, per esempio il servizio mensa e i centri estivi;

SI per Montaione e i giovani, promuovendo eventi e spazi di aggregazione nuovi, migliorando gli esistenti (riedizione della Cisternata o il Sa di Sughera) e facilitando l’incontro della domanda e dell’offerta lavorativa e tirocini;

SI per parchi curati, illuminati e sicuri; vogliamo rilanciare il parco dei Mandorli per renderlo fruibile tutto l’anno con bar, attività sportive ed eventi. Vogliamo migliorare il villaggio scolastico anche per fare scuola all’aperto.

SI per rafforzare i servizi socio-sanitari del territorio direttamente o attraverso l’Unione dei Comuni e la Società della Salute e promuovere, in collaborazione con le associazioni, Montaione cardioprotetta;

SI per rafforzare turismo, imprese e commercio valorizzando i prodotti locali e le ricchezze territoriali, come per esempio la Gerusalemme di San Vivaldo, i presepi di Iano e la cisterna romana, e rilocare in posizione strategica e visibile l’ufficio informazioni turistiche;

SI per nuove infrastrutture: grazie ai fondi che riusciremo ad intercettare vogliamo migliorare l’accessibilità del paese rimuovendo le barriere architettoniche esistenti, progettando percorsi pedonali come per esempio per i 3 ponti, Poggio all’Aglione e Le Mura, ampliare il monumento con il Giardino Belvedere creando un percorso pedonale con il Parco dei Mandorli.

Le frazioni sono per noi sono come il centro del paese: vogliamo contribuire alla promozione di eventi, commercio e servizi, oltre che manutenere le aree urbane e verdi, compresi cimiteri.

Vogliamo realizzare il nostro programma con condivisione, trasparenza, innovazione e promozione e istituire fin da subito un comitato di partecipazione che ci aiuti e ci accompagni nelle scelte e nei progetti di investimento previsti e prevedibili.

Fonte: MontaioneSI