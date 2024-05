Moto rubate, 15 mezzi recuperati a Firenze

Rubati, ritrovati e restituiti ai legittimi proprietari dalla Polizia Municipale di Firenze. Si tratta di 15 motoveicoli recuperati dagli agenti del Reparto Anticrimine negli ultimi due mesi a seguito di accurate indagini effettuate anche con l'utilizzo delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino. Per 7 dei motoveicoli di provenienza illecita sono stati individuati anche i conducenti, che sono stati denunciati per ricettazione. Per gli altri scooter recuperati sono ancora al vaglio degli agenti le immagini che ritraggono i malfattori durante i transiti avvenuti successivamente al furto e ripresi dalle videocamere. Fra i mezzi recuperati anche uno scooter Honda Sh bianco, le cui chiavi erano state sottratte dall'armadietto degli spogliatoi di una palestra e un altro scooter, in base all'analisi dei filmati in possesso, rubato al confine fra Firenze e Fiesole.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa