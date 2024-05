Paladini (FI) ancora una volta accusate di fascismo le persone sbagliate

Oggi era previsto un incontro tra il Ministro Bernini e i nostri iscritti e simpatizzanti presso il Bar Lo Sfizio a Pisa. Purtroppo, poco prima dell’arrivo del Ministro, mentre i nostri sostenitori stavano ancora arrivando, il luogo è stato assaltato da pseudodemocratici che hanno occupato gli spazi, strappato le bandiere e urlato slogan, impedendo qualunque confronto democratico.

Un pensiero e la nostra solidarietà vanno ai titolari e ai dipendenti del Bar Lo Sfizio, che generosamente avevano messo a disposizione lo spazio e che, a causa degli occupanti, si sono visti limitati nel loro legittimo diritto di svolgere il proprio lavoro. Questo è un'ulteriore dimostrazione dell'illegalità e dell'illibertà di certi individui.

Nonostante l'attacco, il Ministro Bernini, con grande coraggio e determinazione, è riuscita comunque ad arrivare. Tuttavia, la possibilità di tenere il nostro incontro era ormai sfumata a causa di chi si professa democratico ma ancora una volta impedisce la libera manifestazione del pensiero. Questi individui chiedono libertà ma non sono in grado di riconoscere la libertà degli altri.

All’uscita dal locale, dove con il Ministro abbiamo fatto un piccolo punto stampa, i manifestanti hanno aggredito i pochi di noi rimasti. Io stesso sono stato gettato a terra dalla “piazza urlante, che grida, che inveisce, che condanna”, dimostrando ancora una volta la loro violenza e il loro rifiuto della democrazia.

Dopo pochi giorni dall’aggressione subita dai rappresentanti di Studenti per le Libertà, gli stessi personaggi antidemocratici hanno perpetrato il solito atteggiamento antidemocratico, illiberale e violento.

Come ha saggiamente ricordato il Presidente Mattarella: “Voler mettere a tacere chi la pensa diversamente contrasta con le basi della civiltà e con la nostra Costituzione.”

Noi non ci faremo fermare. Continueremo a lottare per sostenere le nostre idee. Dal Ministro Bernini abbiamo ricevuto un impegno chiaro: tornerà! Faremo l’incontro che oggi ci hanno impedito di fare. Non ci tapperete la bocca, è una promessa!

Lorenzo Paladini Segretario Provinciale Forza Italia Pisa