Pavese sindaco, i candidati di Montelupo nel Cuore

“Ecco la lista di donne e uomini che appoggiano la candidatura di Federico Pavese: territorialità, esperienza, giovani, nuove entrate, civismo, tutti con un legame forte con la comunità montelupina.”

Dopo gli adempimenti burocratici che hanno portato alla presentazione della lista di Monteluponelcuore, sottoscritta da circa 150 montelupini, è arrivato il momento della presentazione di chi fa parte della squadra che supporta la candidatura di Federico Pavese a sindaco di Montelupo Fiorentino.

“Sono veramente soddisfatto del gruppo che si è creato intorno alla mia candidatura - spiega Pavese - dieci uomini e sei donne, tutti con lo spirito giusto per essere percepiti finalmente come alternativa di governo per una Montelupo che non ha mai conosciuto la democrazia dell’alternanza. Un mix fra l’esperienza dei quattro consiglieri uscenti, persone, non necessariamente etichettabili a un partito, che da sempre gravitano intorno a Monteluponelcuore e tanti giovani. Da notare poi una rappresentanza territoriale pressoché completa: tutte le frazioni sono rappresentate. Tutti motivati, pochi con la tessera di partito in tasca, molti uniti nell’amore per Montelupo, per un programma di mandato incentrato su sicurezza, sviluppo culturale e turistico, cura della cosa pubblica, ritorno a una comunità sana e solidale.”

Ecco quindi i sedici nomi, in ordine di lista:

Maddalena Pilastri, 54 anni, dottore commercialista, consigliere capogruppo uscente, dell’Ambrogiana

Giuseppe Madia, 62 anni, pensionato P.A., consigliere uscente, abita a Le Graziani.

Paolo Ingenito, 24 anni, operatore socio sanitario, consigliere uscente, di Samminiatello.

Daniele Bagnai, 65 anni, bancario, consigliere uscente, da sempre nell'associazionismo cattolico, di Fibbiana

Giulia Antinozzi, 20 anni, studente a indirizzo socio-sanitario, da poco abita a Erta, originaria samminiatellina.

Cristiano Bigalli, 55 anni, operaio settore ceramico, da sempre nel settore calcio, abita nel centro storico.

Tiziana Bitossi, 54 anni, impiegata, nell’associazionismo scientifico, di Camaioni.

Giulia Cicci, 31 anni, barista, abita fra Le Graziani e Turbone.

Danilo Di Stefano, 59 anni, commissario capo Polizia di Stato, dirigente sindacale di settore, ha vissuto, fino a pochi mesi fa a Fibbiana, per trenta anni.

Giuseppe Gabriele Giannetto, 19 anni, giovanissimo studente/lavoratore.Anche se non originario montelupino ha legami affettivi forti con la nostra comunità.

Alessandro Maggini, 49 anni, infermiere, originario di San Quirico.

Lisa Mati, 47 anni, estetista, lavora nel settore dell’accoglienza turistica, di Sammontana.

Giovanni Neri, 26 anni, impiegato, originario fibbianese, presidente di una squadra di calcetto locale, abita a Citerna.

Camilla Simoncini, 29 anni, impiegata, laurea in scienze politiche, in arrivo quella in scienze giuridiche, abita a Vinicola.

Giuseppe Spinella, 48 anni, tecnico manutentore elettrico e meccanico, già candidato nel 2014 nella lista M5S, abita a Vinicola.

Francesco Zani, 53 anni, assistente commerciale, abita a Pulica.

Fonte: Ufficio stampa