Quando Empoli aveva il Teatro Salvini: appuntamento a Palazzo Pretorio

L’Associazione Amici dell’Archivio Storico Comunale di Empoli ha organizzato per venerdì 24 maggio alle 17,30 nell’auditorium di Palazzo Pretorio in piazza Farinata degli Uberti un appuntamento, una chiacchierata a tre voci, per illustrare e ripercorrere storie e vicende legate al teatro Salvini attraverso i secoli. Sarà l’occasione per illustrare aspetti e momenti significativi della sua storia e del futuro del teatro a Empoli. Durante la serata, Vanna Arrighi introdurrà il tema della storia del teatro a Empoli e alcune ricerche condotte in diversi archivi; Giuseppina Carla Romby invece parlerà degli aspetti storico architettonici legati al teatro Salvini, costruito nel 1818 su progetto di Luigi de Cambray Digny e modificato negli anni successivi fino alla distruzione avvenuta durante il passaggio della seconda guerra mondiale; Paolo Santini infine, parlerà delle vicende che seguirono la distruzione del teatro Salvini e dei progetti di un nuovo teatro (mai realizzato) nell’ultimo decennio del Novecento. Saranno presentati al pubblico per l’occasione numerosi documenti finora inediti. A conclusione, seguirà una breve appendice sui teatrini minori e arene all'aperto a Empoli e sui "camerini" del Teatro Salvini, inglobati nel Cinema La Perla e "scoperti" pochi mesi fa. L’appuntamento è a ingresso libero, con inizio alle 17,30.

Fonte: Amici dell’Archivio Storico Comunale di Empoli