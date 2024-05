Valorizzazione dei rioni: la posta di Bambagioni (Lista Schmidt)

"Oggi siamo in una zona storica della nostra città. Il nostro obiettivo è far sì che nei 14 rioni di Firenze, come San Bartolo a Cintoia, sorgano dei servizi decentrati del Comune di Firenze, con iniziative culturali e soprattutto con sportelli d'ascolto perché i cittadini sanno quali sono i problemi. Il sindaco, infatti, è la massima autorità nel campo della sicurezza anche se questo non si è percepito negli ultimi 10 anni".

Lo ha detto Paolo Bambagioni, candidato consigliere della Lista Schmidt, nel corso di un incontro con il candidato sindaco Eike Schmidt all'MCL di San Bartolo a Cintoia.

"Abbiamo dieci candidati sindaco oggi – ha proseguito – ma il 10 giugno ne resteranno solo due: da una parte la continuità con dieci anni in cui la città non è stata gestita, dall'altra Eike Schmidt che ha dimostrato di avere le idee chiare e di saper decidere e garantisce apertura mentale e internazionale".

"Visto che siamo in un circolo cattolico e visto che questa è la mia radice culturale, voglio ricordare la visione di Papa Paolo VI che tanto ha dato allo sviluppo dell'Italia nel Dopoguerra: la politica è la più alta forma di carità cristiana e ci consente non solo di aiutare ma di cambiare le regole. Stavo quasi per ritirarmi dalla politica, dopo essere stato sindaco e presidente della commissione d'inchiesta sul Forteto, con Schmidt ho deciso di dare ancora il mio contributo allo sviluppo della città", ha concluso Bambagioni.

Fonte: Ufficio Stampa