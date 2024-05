Vinciamo di Alessandro Scipioni inaugura il comitato elettorale

Inaugurata la casa elettorale, della lista Vinciamo - Alessandro Scipioni Sindaco davanti ad una folla di sostenitori e di cittadini che hanno assistito al taglio del nastro, da parte di Scipioni, dell'Onorevole Erica Mazzetti e del vice presidente del consiglio regionale Diego Petrucci .

"Oggi a Sovigliana, in via Leonardo da Vinci 27, abbiamo tagliato il nastro per inaugurare la casa di tutti i cittadini che vogliono una vinci diversa. Grazie a tutte le persone intervenute. Grazie all'Onorevole Erica Mazzetti ed al Consigliere Regionale Diego Petrucci. Sicurezza, sviluppo e turismo sono i tre cavalli di battaglia su cui puntiamo nella nostra campagna per un vero cambiamento.

Senza sicurezza non c'è libertà, non c'è quella serenità che getta la base per un sano sviluppo.

Lo sviluppo del territorio deve essere lo scopo dell'azione degli amministratori. Senza questo non si colgono quelle opportunità fondamentali per creare posti di lavoro, per distribuire la ricchezza.

Ed infine il turismo che è una grande ricchezza, una grande risorsa per il territorio, deve diventare stanziale. I turisti debbono venire a visitare Vinci e fermarsi a dormire, essere accolti in struttura adeguate, mangiare e bere nei nostri locali, spendere i loro soldi nei nostri negozi. Vinci ha bisogno di tornare a sognare, Vinci ha bisogno di un vero cambiamento".

Fonte: Ufficio Stampa