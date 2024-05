Violenta rapina ad Avenza, arrestato 40enne dopo un inseguimento a Torino

Un 40enne italiano è stato arrestato dalla polizia a Torino con l'accusa di essere il presunto autore di una violenta rapina in un ufficio postale di Avenza, a Carrara, a marzo scorso. I poliziotti hanno trovato nell'abitazione dove vive l'arrestato anche 30 g di hashish, pare di proprietà di persone conviventi con lui, e anche un grosso boa.

La questura di Massa Carrara spiega che a marzo l'uomo avrebbe minacciato e percosso l'impiegato delle Poste di Avenza, dove era capitato per precedenti frequentazioni. La rapina era valsa un magro bottino. Dall'auto sospetta ripartita subito dopo alla volta di Torino, sono stati raccolti indizi per l'arresto in carcere. Il 40enne, all'arrivo dei poliziotti, è scappato per il centro di Torino in un furgone, prima di venire bloccato con l'aiuto degli agenti torinesi.