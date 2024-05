"Canonica in Fiore" a Certaldo

Un piccolo grande progetto per far rinascere questo meraviglioso viale con cipressi centenari. Domenica 26 maggio arriva l'evento "Canonica in fiore" che si svolgerà nel Viale dei Cipressi che porta alla Villa di Canonica. Lungo il viale ci saranno espositori con i loro prodotti, dai fiori agli ortaggi, semi, frutta, miele, formaggi, cesteria, vino, olio, musica, panini, gelati e molto altro.

L'evento è organizzato dal Comitato Semi Per La Villa Di Canonica, insieme all'Associazione Anthos, Polis, Proloco Certaldo, Rione La Canonica, Prociv Arci e Federighi Editori).

Fonte: Ufficio Stampa