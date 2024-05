Cotto di Impruneta, inaugurata mostra alla Fornace Agresti

È stata inaugurata questa mattina presso la Fornace Agresti a Impruneta la mostra "Archeologia della produzione nel paese del cotto: un progetto di archeologia pubblica a Impruneta", curata da Angelica Degasperi, Chiara Moducci, Benedetta Pacini e Elisa Pruno. Il progetto espositivo nasce in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica e l'Università degli Studi di Firenze, con il patrocinio del Comune di Impruneta.

Il progetto e la mostra nascono a seguito del ritrovamento fortuito di un nucleo di ceramiche rinascimentali nel territorio di Impruneta, che ha creato l’occasione di proporre un programma di archeologia pubblica. Questo programma ha portato alla realizzazione di una mostra che espone, in un luogo eccezionale come la Fornace Agresti di Impruneta, i legami che la popolazione locale attuale ha con questa tradizione, nell’ottica della costruzione delle identità e dello sviluppo economico e socio-culturale.

L’esposizione rappresenta un momento di coinvolgimento e di riflessione per tutta la comunità riguardo a un’attività che, storicamente, ha caratterizzato Impruneta e che ha subito fortemente le crisi economiche del primo decennio degli anni Duemila. Accanto ai dati della ricerca del laboratorio e della selezione delle ceramiche rinascimentali, nucleo importante della mostra, sono esposti i risultati dei percorsi specifici avviati con i produttori della ceramica imprunetina, da cui sono emersi punti di continuità e divergenze tra il modo di produrre attestato archeologicamente e quello contemporaneo.

Parte importante di questo percorso espositivo ‘comunitario’ sono i risultati dei laboratori e delle attività di ricerca effettuate con gli studenti delle scuole per creare o ricordare un legame fra la tradizione del cotto imprunetino e il futuro della popolazione stessa.

All’interno dei nuclei tematici del progetto espositivo iniziale, quale sviluppo delle indagini di archeologia pubblica, è stato integrato l’approfondimento sulla presenza femminile nella produzione ceramica di Impruneta dalle origini medievali ai giorni nostri. Il progetto di studi è stato promosso dall’amministrazione comunale di Impruneta, insieme all’Università degli Studi di Firenze e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato.

L'amministrazione comunale di Impruneta esprime grande soddisfazione per l'inaugurazione di questo percorso espositivo che porta sotto i riflettori la storia e la cultura del territorio di Impruneta e tiene a ringraziare le persone e gli uffici che si sono impegnati e spesi per fare sì che si realizzasse questa iniziativa. La mostra è visitabile su appuntamento inviando una richiesta a I.marsango@comune.impruneta. fi.it oppure chiamando il numero 055/2036468 in orario di ufficio.

Fonte: Ufficio Stampa