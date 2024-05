Museo della Ceramica e territorio: Montelupo si aggiorna su Wikipedia

Si è svolto ieri a Montelupo un Wiki edit-a-thon dedicato alla scrittura e all'aggiornamento delle voci su Wikipedia relative alla ceramica e al patrimonio artistico locale.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con i volontari delle piattaforme Wiki e l’esperto di marketing territoriale Fabio Mochi, ha migliorato i contenuti sulla più grande enciclopedia online del mondo relativi al museo e al territorio di Montelupo.

L’evento si è tenuto insieme alle altre iniziative di “Buongiorno Ceramica!”, la manifestazione organizzata da AiCC (Associazione italiana Città della Ceramica), giunta quest’anno alla sua 10° edizione.

Ieri maggio era anche la “Giornata internazionale dei musei” 2024, un evento molto sentita dai volontari Wikimedia, per il quale si organizzano edit-a-thon in vari paesi durante il mese di maggio.

Il Museo della Ceramica, rinomato per la sua collezione di opere d'arte e manufatti che testimoniano la tradizione secolare della ceramica nel territorio, ha offerto un luogo ideale per questa giornata di collaborazione e divulgazione.

Per la direttrice della fondazione Museo Montelupo Onlus Benedetta Falteri "il museo ospita molto volentieri questa attività soprattutto in questo fine settimana in cui si celebra la ceramica di Montelupo. Ringraziamo i volontari per l'impegno e la presenza."

Per Alessandro Marchetti di Wikimedia Italia “l'iniziativa si collega nel quadro della promozione del territorio dell'Empolese-Valdelsa, che ha visto l'anno precedente un altro evento analogo a Montespertoli presso il Museo della Vite e del Vino. La zona dell’Empolese-Valdesa ha il vantaggio di riunire facilmente volontari dal lato occidentale e orientale della regione”.

