Tanta paura per un cucciolo di segugio maremmano che, ieri sera a Gaiole in Chianti, inseguendo un'istrice, era rimasto bloccato sotto un cumulo di pietre. I vigili del fuoco del Comando di Siena, intervenuti intorno alle ore 21.45 in località Rietine, hanno impiegato circa tre ore di lavoro per estrarlo, ma tutto è andato per il meglio e il cucciolo è stato poi riaffidato al suo proprietario.