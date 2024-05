Udinese-Empoli 1-1: Samardzic gela gli azzurri al 105', Niang non basta. L’ultima tappa sarà la Roma

Non basta il gol al 90' di Niang, l'Udinese riesce a raggiungere il pareggio al 105' con il gol di Samardzic dal dischetto. Una partita poco entusiasmante che non ha regalato tante emozioni e che sembrava dovesse terminare sullo 0-0. Un episodio ha permesso a Cambiaghi di guadagnare il rigore trasformato poi da Niang, sul più bello però ci ha pensato Samardzic a riportare tutto in parità.

Uomini di Cannavaro e Nicola che nel prossimo turno avranno due sfide cruciali per la salvezza, friulani che saranno impegnati in trasferta contro il Frosinone, Empoli che ospiterà tra le mura domestiche la Roma di De Rossi.