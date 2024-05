Volley Empoli, Timenet ai playoff regionali di Serie C

Un’ora sola è bastata alla Timenet Empoli Pallavolo per conquistare una grande vittoria 3-0 contro la Polisportiva Remo Masi di Rufina e qualificarsi per la fase fnale dei playoff del Campionato Regionale di serie C. In un Palaramini gremito all’inverosimile ieri sera si è consumato un match in cui le tigri sono riuscite a piegare la resistenza avversaria con i parziali di 25-22;25-13;25-15.

“Con la vittoria di stasera questo gruppo di ragazze ha già fatto un capolavoro – commenta a caldo il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova – Solo noi conosciamo dall’interno le vicissitudini di questa stagione sportiva che potevano destabilizzare la squadra, in particolare nell’ultima fase, invece le ragazze si sono unite ancora di più raggiungendo così la fase finale dei playoff. Sicuramente questo è il momento di godersi qualche giorno di riposo prima di affrontare le ultime due sfide. Sono orgoglioso e onorato di avere queste atlete con me, nessuna esclusa. Rimane la mia curiosità, espressa sin dall’inizio del Campionato, di vedere fino a dove le mie ragazze saranno capaci di arrivare, pur essendo comunque soddisfatto del traguardo raggiunto”.

All’inizio del match le squadre si prendono le misure, con la Timenet che cede il comando fino al time out di coach Marco Dani sull’11-12. Da lì la performance delle giallonere è in crescendo e, superata per due volte la parità, staccano le fiorentine di alcune lunghezze 21-18 su cui è il tecnico Riccardo Zannoni a fermare il gioco. La Timenet tuttavia è lanciata e, nonostante l’annullamento del set point sul 24-21, riesce a chiudere a suo favore per 25-22.

La Remo Masi cerca di rifarsi subito in avvio del secondo set ma viene placcata dall’attacco giallonero che vale alle ragazze di coach Dani un progressivo distacco fino al 10-6. Il time out di Zannoni fa reagire le biancoblu ma la determinazione della Timenet è intatta e dal 17-10 prendono il largo fino al 22-13 conquistando quindi la vittoria in scioltezza 25-13.

Un calo di tensione gioca inizialmente a sfavore delle padrone di casa nel terzo set, tanto che coach Dani le richiama all’ordine a ripetizione, sul 2-5 e poi sul 4-8. Il divario si riduce ma permane di due lunghezze finché le tigri riescono a infilare una successione di attacchi pareggiando a quota 14 punti e da lì senza mai fermarsi finiscono per travolgere le avversarie concludendo con un perentorio 25-12 che scatena i tifosi sugli spalti.

Adesso si apre la fase finale dei playoff in cui la Timenet Empoli Pallavolo dovrà vedersela con le prime due eliminate, determinate dall’esito della partita di oggi tra Cip Ghizzani Castelfiorentino e Florenzo Srl, attesa per le 18.00 al Palacoverciano di Firenze.

TABELLINO

PARZIALI: 25-22;25-13;25-15.

ARBITRI: Adrian Velli e Giuseppe Pagliaro.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova (L), Bartalini (6), Buggiani (4), Bernardeschi (7), Donati (17), Benvenuti (7), Mancuso (9), De Nisco, Tagliavia (n.e), Falchi (n.e), Vaccaro (n.e.).

POLISPORTIVA REMO MASI: Covarelli (Capitano, n.e.), Pinzauti (1), Nocentini (3), Tanini (12), Lamce (7), Tinti (4), Puntolini (1), Zianni (L), Baldassarri (L2), Scarpi, Bolognesi (1), Casalini (1), Mazzoli, Tanini (n.e.), Innocenti (n.e.).

FORMAZIONI

STARTING SIX TIMENET: Genova (L e Capitano), Bartalini, Buggiani, Bernardeschi, Donati, Benvenuti, Mancuso.

STARTING SIX REMO MASI: Pinzauti, Nocentini, Tanini, Lamce, Tinti, Puntolini, Zianni (L).

Fonte: Ufficio Stampa