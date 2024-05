Volley Santa Croce, Lupi ottavi alle finali nazionali U19 maschili

I Lupi S. Croce sono l’ottava squadra d’Italia nella categoria Under 19. Nella stagione 2023-24, si sono confermati prima realtà del territorio Basso Tirreno, prima realtà della Regione, e tra tutte le squadre della penisola hanno conquistato un piazzamento sicuramente eccezionale e migliorativo rispetto a quanto ottenuto nelle passate edizioni. Questi i risultati nudi e crudi. In realtà la settimana tra Trestina, Sansepolcro, Selci Lama, Città di Castello e S. Giustino, ha detto molto di più. Ha detto che i biancorossi hanno giocato alla pari, testa a testa, nel quarto di finale con Volley Treviso, cedendo solo 15-13 al tie-break. Arrivando a due punti dalle “fantastiche quattro” (oltre a Treviso, Vero Volley, poi campione, Diavoli Powervolley, Modena Volley). Ha detto che la squadra, nel match sulla carta “impossibile” con i Diavoli, futuri finalisti , si è portata 1-1 ed è andata vicino a portar via almeno un punto (23-25 nel terzo). Ha detto che, con la prestigiosa Lube Cucine Civitanova, semifinale 5^-8^ posto, i biancorossi sono andati sul 2-0, per poi cedere vittime di infortuni pesanti (Mati, Russo) e della stanchezza per la “maratona” di volley del mattino.

Insomma, il risultato finale è pienamente soddisfacente ma, guardando addirittura oltre, i Lupi S. Croce sono entrati, in questa edizione, nel gotha della pallavolo italiana di categoria. Non hanno fatto numero ma sono entrati in competizione con realtà ambiziose e selezionate. Si sono seduti al tavolo con i migliori. Questo ovviamente va a merito di un roster qualitativamente egregio e di uno staff competente e qualificato che ha seguito i ragazzi sotto ogni aspetto, portando al seguito 7-8 figure, tecniche e non solo, per tutta la durata della manifestazione. Anche in questo aspetto, al livello delle migliori.

Nella foto, Lupi S. Croce alla premiazione nel Palazzetto di San Giustino.

Roster Lupi S. Croce: Baldini Tommaso (C), Camarri Lorenzo (P), Gallina Gabriele (P), Cani Geraldo (S), Garibaldi Michele (S), Gjoni Cristian (S), Loreti Luca (L), Mati Pardo (O), Matteini Alessio (S), Montini Alberto (S), Moretti Marco (L), Pieri Iacopo (C), Russo Giacomo (O), Sorri Edoardo (O).

Staff tecnico: Pagliai Alessandro, Morando Matteo, Bulleri Michele. Scoutman: Finisini Giacomo. Fisioterapista: Fontana Giampaolo. Dirigenti: Zingoni Fausto, Giannini Claudio.

La partita

Lupi S. Croce-Sporting Parrella Torino 1-3

Parziali: 17-25, 21-25, 26-24, 13-25.

Lupi S. Croce: Russo 1, Matteini 10, Camarri, Loreti (L), Mati, Gallina 2, Moretti (L), Montini 25, Garibaldi 4, Baldini 6, Cani 1, Pieri 5, Gjoni 5, Sorri. All. Pagliai 2^ All. Bulleri

Sporting Parrella Torino: Becchio 2, Salvador 19, Bergero 5, Collino 3, Bolognesi 10, Prato 6, Veronese, Magnani 1, Chiabrando 6, Khotsevich, Tadiello (L), Benedettelli 2, Giorgi 13, Caria (L). All. Rigamonti

1 set

Lupi in campo con Camarri-Matteini, Montini-Garibaldi, Baldini-Russo, Loreti. Mati indisponibile, Russo recuperato in extremis. Punteggio in bilico, i biancorossi cercano ritmo andando a segno con gli aces di Montini e Baldini. Matteini segna l’11- 12 ma Parrella trova il break e Pagliai è costretto al time-out. Gli avversari prendono il largo, 12-18. Secondo discrezionale per i Lupi. In campo Gjoni per Garibaldi. Sul 13- 19 doppio cambio, dentro Gallina e Sorri. Gjoni trova un bel muro ma il parziale è segnato. Una Sporting Parrella sicuramente più motivata chiude 17-25

2 set

Gallina, Pieri, e Gjoni subito dentro. Il primo break è di Parrella, 7-11, “tempo” per Pagliai. Fa il suo ingresso Cani. I biancorossi recuperano, 12-13. La squadra sembra più centrata e prova a entrare in partita. Parrella approfitta di un paio di passaggi a vuoto dei biancorossi. Un muro di Pieri porta i Lupi a -2, ma i ragazzi di Pagliai sono un po’ imprecisi in attacco e faticano a rientrare nel punteggio. Ancora un set per gli avversari, 21-25.

3 set

Pagliai schiera Camarri-Montini, Matteini-Garibaldi, Baldini-Pieri, Loreti in alternanza con Moretti. Parrella prende subito il largo, 3-8, 5-11. I biancorossi giocano ma Torino ha più ordine e riesce a gestire le situazioni con più efficacia. I Lupi si avvicinano, 12-14, time-out per gli avversari. Il gap è ridotto e i ragazzi ci provano. Montini trova il “mani e fuori” vincente, 17-17. Sul 20-20 Parrella spende il secondo discrezionale. Matteini mette giù il 21-21, Montini lo imita da zona 2, due attacchi vincenti in serie per il 22-23. Errore in servizio per Pieri, parità. Dentro Gjoni per Garibaldi, Pagliai chiama a se la squadra. Al rientro Parrella trova il set-point, impatta Montini (10 punti per lui nel parziale) e poi Gjoni trova il 25-24. Un errore diretto in attacco regala il terzo parziale ai biancorossi, che ripartono. 4 set. Dentro Gallina e Gjoni.

La reazione di Parrella lancia i rossoblù al +4. Sul 10-14 doppio cambio per i Lupi, con Cani e Camarri. La squadra di Pagliai lotta ma non riesce ad annullare il gap incassato in apertura: 12-17. Dentro Garibaldi per Gjoni. I biancorossi sembrano aver dato tutto nel set precedente. Parrella dilaga, 13-21. Sorri dà respiro a Matteini. Il set scivola verso l’epilogo, Torino chiude 13-25.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa