100 Canti arriva a San Miniato: maratona nel segno di Dante in municipio

La maratona dantesca arriva a San Miniato (Pisa) con la lettura pubblica e diffusa dei versi dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. “100 Canti” è un progetto di formazione alla lettura, e di approfondimento della Divina Commedia, ideato dall’associazione Culter con il contributo della Regione Toscana: una grande piattaforma di dialogo in cui tutti i partecipanti diventano protagonisti dando voce, insieme, all’intera Divina Commedia.

L’iniziativa a San Miniato il 10 novembre

“100 Canti per San Miniato” è in programma domenica 10 novembre: le tre cantiche saranno lette in simultanea in Palazzo comunale, nella Sala del Consiglio e nella Sala delle sette virtù, concesse dal Comune e nella Chiesa del Santissimo Crocifisso, concessa dalla Diocesi di San Miniato. L’evento è organizzato con il contributo della Regione Toscana e della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, e realizzato in collaborazione con il Comune di San Miniato, la Diocesi di San Miniato, la Fondazione San Miniato Promozione, la Fondazione Conservatorio Santa Chiara, la Fondazione Istituto Dramma Popolare e gli Istituti scolastici di San Miniato.

“I canti verranno declamati in una sola giornata e chiunque può partecipare perché il nostro desiderio è proprio quello di coinvolgere quante più persone, trattandosi di un progetto che mira ad essere inclusivo e trasversale, dichiarano Chiara Damiani e Enrica Maria Paoletti fondatrici dell’associazione Culter. Vogliamo ringraziare la città di San Miniato per aver accolto con entusiasmo la possibilità di ospitare la maratona dantesca anche come preludio alla Mostra mercato nazionale del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Un contesto che ci vedrà attivi anche con altre iniziative che si declineranno sul territorio grazie al contributo della Regione Toscana, che promuove il progetto, della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e alla fattiva collaborazione del Comune di San Miniato, la Diocesi di San Miniato, la Fondazione San Miniato Promozione, la Fondazione Conservatorio Santa Chiara e la Fondazione Istituto Dramma Popolare”.

Prendere parte al progetto è semplice e non presuppone conoscenze attoriali specifiche, come sottolineano i registi e direttori artistici Franco Palmieri e Francesco Rainero: “I partecipanti seguiranno un percorso di formazione alla lettura, con incontri in presenza e online. Gli incontri in presenza si svolgeranno a San Miniato, già a partire da giugno, grazie al coinvolgimento di enti, istituzioni, scuole ed associazioni con i quali abbiamo preso, e stiamo prendendo contatto, al fine di garantire la massima condivisione e partecipazione. In poche parole è richiesta soltanto la voglia di essere coinvolti e coinvolgere il pubblico: ogni cantore leggerà una terzina esprimendosi attraverso uno dei capolavori della letteratura universale”.

Si ringraziano a questo proposito gli Istituti scolastici di San Miniato, gli Istituti comprensivi “M. Buonarotti” e “F.Sacchetti”, il Liceo scientifico “G. Marconi” e l’Istituto tecnico “C.Cattaneo”, che sono stati coinvolti nell’iniziativa per favorire la partecipazione degli studenti, di ogni ordine e grado, ed inserire il progetto nel piano formativo 2024/2025.

Come iscriversi a “100 Canti per San Miniato”

Le iscrizioni sono gratuite e già aperte ed è possibile registrarsi al sito www.culter.it

L’Associazione culturale Culter

Fondata come associazione culturale nel 2006 Culter si occupa di ideazione e sviluppo di progetti educativi e culturali, intrecciando tradizione e innovazione, identità e patrimonio artistico, partecipazione popolare e creatività diffusa. “100 Canti” è un progetto itinerante che si è svolto a Firenze, Siena e adesso a San Miniato.

Fonte: 100 Canti