A Petrazzi in scena 'Il mago di Oz'

Uno spettacolo itinerante che accompagna il pubblico in un mondo fantastico, ambientato all’interno del giardino e del parco di Villa Tinti-Fabiani, a Petrazzi, dimora dove nell’agosto 1867 pernottò Giuseppe Garibaldi. Sabato 25 maggio (ore 17.00) la Compagnia Passi di Luce Jr. propone “Il Mago di Oz”, un nuovo spettacolo interpretato da una trentina di bambini e ragazzi tra i 7 e i 12 anni, aggiornato con idee e dialoghi originali che sono il risultato del lavoro teatrale e delle attività di laboratorio svolte durante l’anno.

Accolti all’ingresso del parco, i partecipanti seguiranno Dotothy nel suo viaggio nel Magico Regno di Oz, dove incontrerà fantastici amici e affronterà diverse avventure. In particolare, essa dovrà lottare contro la strega dell'ovest che vuole prenderle le scarpette e ostacolare il suo cammino

Rispetto al racconto originale, alcuni dialoghi, coreografie e una parte della sceneggiatura sono nati laboratorialmente da idee dei ragazzi, sotto il coordinamento di Margherita Calosi (per le coreografie) e la regia di Elena Verdiani, coadiuvata da Elisabetta Bandinelli e Loredana Montagnani

"Siamo felici di presentare questo nuovo spettacolo della nostra Compagnia Jr.– osserva Elena Verdiani – e cogliamo l’occasione er ringraziare ancora una volta il proprietario della Villa, Leonardo Fabiani, per la disponibilità e la collaborazione avviata in questi ultimi anni in tante iniziative".

Lo spettacolo, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, è inserito nel programma di “In/Canti e Banchi” e sarà replicato il 9 giugno. Info e prenotazioni: 349.3749049

Villa Tinti-Fabiani, casa della memoria Garibaldi, si trova in via C. Darwin 26 nella frazione di Petrazzi (Castelfiorentino).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa