Appalti Alia, annullato il presidio (indetto da Cgil-Cisl-Uil di categoria) che era in programma stamani a Firenze davanti alla sede in via Baccio da Montelupo. Si sono aperte trattative tra i sindacati e l'azienda per cercare una soluzione ai problemi sollevati dai lavoratori (stipendi non pagati e riscossione del Tfr in bilico nel cambio d'appalto).