Artigianato, dal digitale alla sostenibilità: un corso gratuito per scoprire nuove prospettive per il mondo della ceramica artistica

Come organizzare un laboratorio ceramico? Come creare un brand e un logo? Come usare il digitale o la stampa 3D nella produzione? A illustrarlo è il corso gratuito, Ceramic Futures – Business e tecnologie per le imprese ceramiche, promosso da Artex e rivolto ai ceramisti di tutta Italia. L'obiettivo è fornire agli artigiani e alle loro imprese gli strumenti necessari per sviluppare il proprio business in modo efficiente ed essere maggiormente competitivi. Il corso prevede 11 webinar totalmente gratuiti (su piattaforma online Zoom), con lezioni ogni martedì e giovedì fino al 20 giugno (fatta eccezione per giovedì 30 maggio).

Al corso possono iscriversi imprese dell’artigianato artistico e tradizionale, in particolare i ceramisti, start-up artigiane (imprese con meno di 5 anni di attività), designer, creativi digitali e architetti interessati al settore della ceramica, m ma anche studenti e giovani del settore creativo.

A tenere le lezioni saranno professionisti ed esperti di vari settori, storici dell'arte, ceramisti, i quali cercheranno di rendere gli incontri coinvolgenti attraverso apposite sessioni domande-risposte. Si parlerà dell’importanza della tecnologia e dell’innovazione applicate al saper fare dell’artigianato tradizionale, ma anche del crescente valore della sostenibilità. Ci sarà un focus sullo sviluppo di management e capacity building per micro, piccole e medio imprese.

Il coordinamento scientifico del corso è a cura di Viola Emaldi, storica dell’arte, curatrice, esperta formazione ceramica. Tra i docenti, oltre a Emaldi, ci sono Daniela Levera, consulente e formatrice di Marketing Strategico e Innovazione Digitale, Lorenzo Paganelli, designer freelance, docente, co-fondatore - R&D WASP3D e Technical Guru FabLab Faenza, Mirco Denicolò, artista ceramista, Deda Fiorini, tra le più apprezzate storyteller di Italia per i suoi approcci innovativi, insegnante per l’Istituto Europeo di Design, l'Università di Padova e altri Istituti italiani, Giulia Ruta, consulente e formatrice di Marketing Strategico e Innovazione Digitale.

“Sarà l'occasione per apprendere strumenti digitali tecnologici e innovativi in grado di supportare l'impresa artigiana nelle diverse fasi, dalla gestione degli spazi e l'organizzazione del lavoro allo sviluppo di nuovi modelli e prototipi. Saranno illustrati anche strumenti tecnici pratici legati all'impresa ceramica, dal design fino all'ideazione e all'implementazione del prodotto. Sarà un'opportunità per le imprese e gli artigiani per arricchire le loro conoscenze in modo da essere più competitivi” afferma Elisa Guidi di Artex.

Ceramic Futures è un’iniziativa del progetto europeo Horizon Europe Tracks 4 Crafts, finanziato dall’Unione Europea e capitanato dall’Università di Anversa, che prevede un partenariato di 15 organizzazioni provenienti da tutta Europa. Artex è parte di questo progetto con un pilota sulla ceramica le cui azioni andranno avanti fino a febbraio 2027.

Gli incontri si possono liberamente seguire iscrivendosi al link zoom https://bit.ly/ CeramicFuturesT4C . I webinar si potranno rivedere al termine del corso, a partire da fine giugno, sul canale Youtube di Tracks 4 Crafts ( https://www.youtube.com/ channel/UCke6HTljWb- 7A1JVTVuw1Mw )

Informazioni: https://www. artex.firenze.it/ aggiornamenti/iscrizioni- aperte-per-il-corso-di- aggiornamento-rivolto-a- ceramisti-italiani/

Fonte: Ivana Zuliani - Galli Torrini Srl - Agenzia di Comunicazione & Public affairs