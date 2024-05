Avi.Coop, Amadori in Regione. Si apre il confronto

Si è tenuto oggi in palazzo Strozzi Sacrati l’incontro tra la Regione e l’azienda Amadori, a proposito della situazione che riguarda i circa 200 lavoratori dello stabilimento Avi.Coop di Monteriggioni (Si), Società Cooperativa Agricola del Gruppo Amadori.

Il tavolo di monitoraggio coordinato dal consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente della Regione ha raccolto la disponibilità dell’azienda a incontrare istituzioni e organizzazioni sindacali. Si è deciso di convocare il tavolo regionale in seduta plenaria il 5 giugno prossimo, sempre in palazzo Strozzi Sacrati. In quell’occasione si ritroveranno in Regione le istituzioni (Comune di Monteriggioni e provincia di Siena), l’azienda e le organizzazioni sindacali per l’apertura del confronto.

Fonte: Toscana Notizie Agenzia di informazione della Giunta Regionale