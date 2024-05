Cade dal terzo piano, grave bimbo di 4 anni

Un bimbo di 4 anni e mezzo è caduto dal terzo piano di una popolazione. Adesso il bambino è in ospedale al Meyer di Firenze, in gravi condizioni, è stato portato lì da Pegaso in codice rosso.

Il piccolo sarebbe sfuggito alla vigilanza della madre che stava allattando il fratellino. Il fatto è avvenuto ad Arezzo, nel rione popolare di Saione.

In casa non c'era il padre ma gli zii dei bambini. Il bimbo di 4 anni stava giocando in terrazza, pare vicino alla madre, quando avrebbe all'improvviso scavalcato la ringhiera, cadendo dal terzo piano.