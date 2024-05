Campi estivi al lago I Salici, pedagogia e natura per crescere insieme

Non è una novità, ma ogni anno si rinnova: il campo estivo Verd&Acqua al Lago I Salici sta preparandosi ad accogliere bambin*e ragazz* dai 3 ai 13 anni negli spazi sempre più curati del Lago I Salici Smart Park. Posto al confine tra i comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi; il parco, insieme a Riddadarte aps, da 12 anni organizza campi estivi in natura, offrendo ogni estate qualche sorpresa.

Verd&Acqua propone un’esperienza di gioco e di scoperta senza muri attorno.

L’ambiente naturale del Padule di Fucecchio è quello che ci vuole, dopo le stagioni passate tra casa e scuola: i prati per giocare, il lago per la pesca sportiva, il campo di tiro con l’arco, quello da beach volley..

Ma il fiore all’occhiello di Verd&Acqua sono gli educatori.

“Nasciamo come pedagoghi teatrali - dice Diletta Landi, presidente di Riddadarte aps - e crediamo nella forza gentile dell’arte e della bellezza. Abbiamo creato questo campo estivo per offrire uno spazio di incontro con la natura, in cui recuperare i tempi lenti delle relazioni, l’attenzione all’altro e all’ambiente, la responsabilità personale, il gioco spontaneo.

Negli anni, crescendo il numero di partecipanti (nelle estati del Covid abbiamo accolto fino a 60 bambin* e ragazz* ogni settimana da giugno a settembre) ci siamo avvalsi di educatori con un’ottima preparazione sia accademica che sul campo, per offrire alle famiglie sempre maggiore competenza.

A fianco degli educatori, ci sono i nostri volontari: ragazz*che hanno frequentato da piccol* Verd&Acqua e che ogni estate tornano a dare una mano e anche ad imparare un mestiere. Qualcuno di loro è cresciuto abbastanza da entrare a pieno titolo nello staff.

Per l’estate 2024 la grande novità è la stretta collaborazione con l’Ufficio Scuola del Comune di Fucecchio. Riddadarte aps è tra i 12 soggetti individuati dal Comune per la realizzazione delle attività estive. Non è cosa da poco: anche se Verd&Acqua non cambia fisionomia o organizzazione, ci sono due importanti novità.

Finalmente, le famiglie con bambin* e ragazz* diversamente abili potranno accedere a Verd&Acqua per tutto il mese di luglio, con un educatore dedicato, messo a disposizione dal Comune di Fucecchio. Al momento dell’iscrizione al campo estivo, Riddadarte aps segnalerà la necessità dell’educatore specialistico che accompagnerà bambin*e ragazz* che ne hanno necessità in tutte le attività del campo estivo.

Inoltre, le famiglie residenti nel Comune di Fucecchio potranno partecipare ad un bando per ottenere un parziale rimborso delle quote versate per partecipare a Verd&Acqua.

Il campo estivo Verd&Acqua al Lago I Salici apre i cancelli lunedì 17 giugno, per chiudere il 2 agosto. Si riapre dal 2 al 13 settembre.

I moduli sono settimanali, dal lunedì al venerdì, l’orario è dalle 8.00 alle 13.00.

Ci si può iscrivere ad una o a più settimane.

La quota di partecipazione è di € 100,00 a settimana, con la possibilità di avere uno sconto, se ci si iscrive a 4 moduli con pagamento anticipato o se si iscrivono contemporaneamente 2 fratelli/sorelle.

Per partecipare a Verd&Acqua è necessario essere soci di Riddadarte aps. La quota annuale costa € 10,00, è comprensiva di assicurazione e permette anche di avere sconti su libri e giochi presso la Libreria Blume di Fucecchio, con cui l’associazione collabora e inventa giochi e letture ad alta voce.

Tutte le informazioni dettagliate e le modalità di iscrizione sono sul sito www.verdeacquaisalici.wordpress.com. Ci si può iscrivere on line, da pc o smartphone. La segreteria di Verd&Acqua risponde dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 al numero 327.5342863. Riddadarte sarà presente con un desk informativo anche alla Festa del Vento, organizzata da Semplicemente Onlus domenica 26 maggio dalle 10.00 alle 20.00, sempre presso Lago I Salici Smart Park.