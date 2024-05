Campionato Nazionale di Karate UISP a Padova: ASD Costa Azzurra in Azione!

Il Campionato Nazionale di Karate UISP si è svolto a Padova il 18-19 maggio 2024 e la ASD Costa Azzurra Karate ha partecipato con grande impegno e passione.

Questo evento ha visto oltre 300 atleti provenienti da diverse parti d’Italia sfidarsi nel Kata (forma) e Kumite (combattimento).

La competizione è stata all’insegna dei valori sportivi e della lealtà, e i 22 giovani karateka hanno dimostrato le loro abilità tecniche e la dedizione accumulata durante un anno di allenamenti.

Per molti di loro, i Campionati Nazionali rappresentano il traguardo di una stagione di duro lavoro e sacrificio.

L’ASD Costa Azzurra Karate capitanata dai tecnici

- Massimo Campigli, Paolo Susini e Riccardo Cardaci della palestra di Signa

- De Filippo Beniamino della palestra di Montelupo Fiorentino

- Claudio Lastrucci della palestra di Prato

1 classificata - Siria Imbasciati - Montelupo

1 classificata - Aurora Reitano - Signa

1 classificato - Lorenzo Bertelli - Prato

3 classificata - Martina Guazzini - Signa

3 classificata - Stefania Monnetti - Signa

3 classificata- Hajar Dahbi - Signa

3 classificato -Guido Mattei - Prato

Kumite

1 classificato - Guido Mattei - Prato

1 classificato - Flavio Neri - Signa

2 classificato - Cosimo Di Pierro - Signa

2 classificato - Gabriele Daidone - Signa

2 classificata - Gaia Orlandi - Signa

3 classificato - Tommaso Vignolini - Signa

3 classificato - Pierpaolo Aiello - Montelupo

In un momento associativo così importante, la ASD Costa Azzurra Karate ha dimostrato ancora una volta il suo valore e la sua dedizione allo sport.

Il Karate non è vincere o perdere ma la via per perfezionare il carattere.

Complimenti a tutti gli atleti e ai tecnici per aver reso questo evento memorabile!