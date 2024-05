Col martello sotto casa della ex, arrestato 37enne a Pistoia

Il giorno prima era finita la loro segnalazione, poi l'uomo, un 37enne italiano, si è presentato a casa della ex, una 34enne che temendo per la sua incolumità ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno trovato nella sua auto un martello per il quale il trentenne non sapeva dare giustificazione. Da tempo l'uomo aveva minacciato l'allora compagna, da lì il motivo dei timori della donna. Il 37enne, con numerosi precedenti per reati contro la persona, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed è stato trasferito in carcere.