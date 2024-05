Come sostenere la Caritas e donare "L'Estate dei Sogni" ai bambini in difficoltà

Un campeggio, una vacanza, laboratori creativi e attività di svago estive; ci sono alcuni bambini che non hanno mai avuto queste esperienze, perché fuggiti da Paesi in guerra, perché vivono in famiglie che non possono permetterselo. A loro pensa Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze attraverso un nuovo progetto, “L'estate dei sogni”. Chiunque vorrà, potrà donare a bambini e ragazzi esperienze stimolanti, sia durante la lunga estate in città sia durante un soggiorno al campeggio San Frediano a Vada.

“Molti bambini non hanno accesso a esperienze di crescita e divertimento - spiega Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze -. Con la chiusura delle scuole, la sfida per le famiglie è grande, specialmente per quelle in difficoltà economica e sociale. Così quest'anno, oltre a sostenere il progetto del campeggio San Frediano per regalare soggiorni al mare a bambini e famiglie ospitati nelle nostre strutture, abbiamo pensato di dare ai bambini e ragazzi accolti la possibilità di partecipare a laboratori creativi, serate al teatro, sport, giornate in piscina. Sono esperienze fondamentali per il loro benessere e sviluppo personale, ma purtroppo non tutti hanno lo stesso accesso a queste opportunità. Potremo regalare loro ricordi di felicità”.

Alla pagina web dedicata al progetto, L'Estate dei Sogni 2024, è possibile fare donazioni per sostenere un’esperienza giornaliera ad un minore accolto, per regalare a tre bambini delle attività laboratoriali di arte, musica o teatro o per contribuire a un soggiorno al campeggio a una ragazza o un ragazzo.

È possibile donare anche con bonifico bancario (Iban IT23 H030 6909 60610000 0067 361 intestato a: Fondazione Solidarietà Caritas Ets) o Conto corrente postale (n. 26091504 intestato a Fondazione Solidarietà Caritas Ets), causale: Estate 2024.

Fonte: Ufficio Stampa