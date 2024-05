Con 900 g di droga improvvisa centrale di spaccio a casa: arrestato

Un 24enne livornese è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Cecina per spaccio di hashish. Il giovane aveva allestito in casa, nel quartiere Colline di Livorno, una vera e propria centrale di spaccio improvvisata, dove sono stati trovati 900 g di droga, prevalentemente hashish.

Nel corso della perquisizione dell’immobile, i carabinieri hanno rinvenuto 18 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contenuti in un involucro di cellophane, 880 grammi di hashish, suddivisi in un panetto più altri 73 ovuli del peso di 11 grammi ciascuno, 70 grammi di sostanza da taglio del tipo mannitolo, vario materiale per confezionamento, 4 bilancine di precisione, nonché 685 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento di attività di spaccio ed infine una cartuccia per fucile da caccia calibro 20.

Dopo il sequestro di quanto sopra, il giovane è finito nel carcere di Livorno e l'udienza di convalida ha confermato la decisione.