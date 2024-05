Consiglio regionale, si parla della crisi del settore conciario

Il Consiglio regionale della Toscana è convocato martedì 21 maggio in seduta pomeridiana dalle 14 alle 19.

In apertura le interrogazioni.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno la quarta variazione di bilancio di previsione finanziaria del Consiglio regionale per il triennio 2024-2026.

Due proposte di risoluzione: quella sull’attività del 2023 del Difensore Civico regionale e quella in merito alle criticità del settore conciario, con particolare riferimento al distretto di Santa Croce sull’Arno e Ponte a Egola.

Tra le proposte di delibera, quelle sul bilancio di previsione per il 2024 dell'Agenzia Regionale Toscana Promozione Turistica: sulla delega ai Comuni nell’esercizio delle funzioni di autorizzazione in materia paesaggistica e sulla ratifica dell’accordo di pianificazione tra Regione Toscana e comune di Prato per l'adeguamento del Piano Strutturale del Comune per l'ambito territoriale interessato dal progetto ‘Parco Agricolo della Piana’.

Una proposta di legge sull’integrazione della composizione del consiglio direttivo degli enti parco regionali.

In agenda anche numerose mozioni.