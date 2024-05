Per Monsignor Tardelli 20 anni di episcopato e 50 di sacerdozio, in Cattedrale un concerto per la Terrasanta

Giovedì 23 maggio 2024, alle 21, la Cattedrale a Pescia ospiterà un concerto di musica sacra organizzato dalla Luogotenenza dell’Italia centrale appenninica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, con il patrocinio della Diocesi di Pescia. L'appuntamento musicale è pensato per offrire a tutti i partecipanti una serata bella e interessante, con l’obiettivo di aiutare il Patriarcato Latino di Gerusalemme raccogliendo offerte per il sostentamento delle opere che realizza in Terra Santa e soprattutto le popolazioni colpite dalla guerra in corso.

Il concerto in programma sarà anche l’occasione per festeggiare monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pescia ed anche gran Priore della Luogotenenza, in occasione del cinquantesimo anniversario di ordinazione presbiterale e nel ventesimo anniversario della ordinazione episcopale.

I brani della serata, scelti dal maestro Lorenzo Perosi, provengono dalle raccolte intitolate “La cena del Signore” e “Transitus Animæ” e l’orchestra sarà diretta dal Maestro Alessandro Bartolozzi.

"Sarà l’occasione - hanno spiegato dalla Diocesi di Pescia - di apprezzare una meditazione musicale, che ci interroga sul momento cruciale per ogni credente: il giudizio divino. La misericordia di Dio e l’intercessione della Vergine Maria farà si che l’anima passi alla vita eterna. Lo stesso tema è presente anche nella preghiera del cavaliere e della dama del Santo Sepolcro quando si recita:«… per meritare un giorno di giungere umilmente ma senza timore al Tuo cospetto ». Un’occasione quindi per fare festa, ma anche di riflessione, che ci sprona ad essere autentici testimoni del Vangelo con parole e gesti intimamente connessi, come Gesù ci ha insegnato".

Fonte: Ufficio Stampa