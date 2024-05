Elezioni Empoli, Ferrante de La Birroteca si candida con Masi

Tra i candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative di Empoli troviamo anche Matteo Ferrante, titolare del locale "La Birroteca". Il quale ha idee ben precise in merito al centro storico di Empoli e alle strategie per il suo rilancio, idee pienamente condivise dal candidato sindaco pentastellato, Leonardo Masi.

"Per rilanciare il commercio nel centro storico - dice Ferrante - e limitare il bivacco e il degrado, penso che si debba iniziare dal vietare la vendita di bevande alcoliche in vetro a basso costo nei distributori automatici che si trovano in pieno centro. Noi gestori di bar, pub e ristoranti siamo il primo filtro contro l'abuso di bevande alcoliche: è nostro interesse tutelare la clientela e la quiete pubblica, evitando di somministrare alcolici a minorenni e a persone in evidente stato di ebbrezza".

"Per lo stesso motivo - prosegue -, minimarket, alimentari, supermercati e gelaterie non devono vendere bevande alcoliche fresche, che incentivano il consumo per strada e anche il loro abuso".

Altra faccia della stessa medaglia, il decoro urbano. "Credo - dice in proposito - che Comune ed Alia debbano individuare delle aree dove bar, ristoranti, pub e negozi possano conferire i rifiuti. Delle proprie e vere micro isole ecologiche alle quali i commercianti devono accedere tramite chiave o tessera magnetica. Deve poi essere completata la pedonalizzazione del centro storico, con l'inserimento di tutta via Ridolfi e del tratto di via Neri che va dall'incrocio con via Leonardo Da Vinci a piazza del Popolo. Il divieto di transito all'interno della zona pedonale deve essere esteso anche alle biciclette e ai monopattini, prevedendo per questi mezzi parcheggi e rastrelliere ai confini della zona pedonale".

Altra questione, lo shopping e la sosta. "Per favorire lo shopping e la possibilità di godersi il centro storico in tutta tranquillità, serve un accordo tra Comune e gestore dei parcheggi - sostiene Ferrante - così che i primi 30 minuti di sosta siano gratuiti. La vivibilità del centro può essere accresciuta stipulando accordi con artisti di strada e associazioni culturali del territorio per far sì che la musica e l'arte siano parte della nostra città tutto l'anno e non soltanto in sporadiche occasioni.

"La sicurezza - altro capitolo affrontato dal candidato M5s - è data anche da strade ben illuminate: dobbiamo quindi terminare la nuova illuminazione pubblica. Dovremmo redigere un nuovo regolamento per l'occupazione del suolo pubblico, in modo che tutti gli esercenti ne possano usufruire nella giusta misura e che questo sia armonizzato, evitando l'accozzaglia di dehors tutti diversi l'uno dall'altro. Dovremmo anche incentivare e valorizzare al meglio il decoro urbano promuovendo installazioni di fioriere davanti ai negozi e installazioni artistiche".

"Le idee di Matteo Ferrante fanno parte del nostro programma di governo della città - commenta il candidato sindaco, Leonardo Masi -. Sono orgoglioso di avere tra i candidati nelle liste che mi sostengono persone come Matteo, che conoscono la città e sono impegnati in prima persona per migliorarla".