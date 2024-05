Arriva la gru nel cantiere, modifiche al traffico in via Roma, via Del Papa e piazza della Vittoria

Per permettere l'attività di montaggio gru all'interno del cantiere dell'ex ospedale di Empoli, nella giornata di giovedì 23 maggio 2024, sono necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità in via Roma e in alcune strade limitrofe, oltre ai divieti di sosta sui lati destro e sinistro di via Roma, tra via Giuseppe Del Papa e via Giovanni da Empoli, come indicato dalla relativa cartellonistica.

In particolare, come disposto con l'ordinanza 318 del17 maggio 2024 del Comune di Empoli, le modifiche interessano via Roma, via Giuseppe Del Papa e piazza della Vittoria.

Entrando nel dettaglio, giovedì 23 maggio 2024, dalle ore 7 fino alle ore 18, termine dei lavori, sono previsti i seguenti provvedimenti di viabilità temporanei:

- in via Roma, nel tratto a partire dal civico 2 (intersezione con via Giovanni da Empoli) e l’intersezione con via Giuseppe Del Papa, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, e divieto di transito pedonale e ciclabile sul marciapiede lato civici pari, con obbligo di passaggio sul lato opposto in corrispondenza degli attraversamenti perdonali a inizio e fine tratto chiuso;

- in via Roma, nel tratto tra via Giuseppe del Papa e piazza della Vittoria, prevista l'inversione di marcia rispetto all’attuale, con istituzione di circolazione a senso unico in direzione nord da via Giuseppe Del Papa (verso piazza della Vittoria), e divieto di accesso per il traffico da piazza della Vittoria;

- in via Giuseppe Del Papa, all'intersezione con via Roma, obbligo di svolta a sinistra;

- in piazza della Vittoria, all'intersezione con via Roma, obbligo di procedere a dritto.

Fonte: Comune di Empoli