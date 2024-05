Chi era Franchino, il re dei vocalist: 7 video per ricordarlo

Per commemorare la scomparsa di Franchino, 7 video per ritornare all'epoca d'oro delle discoteche, dagli anni '70-'80 fino al 70esimo compleanno nel 2023.

Chi era Franchino

Una delle ultime interviste in video di Francesco Principato, in arte Franchino, è a Muschio Selvaggio, prima della faida tra Fedez e Luis Sal. Al tavolo triangolare, con anche Martin Sal, Franchino si racconta senza timori, in vista dell'uscita del suo ultimo lavoro discografico.

Il ritorno di Franchino

Il 16 marzo 2001 al Jaiss di Sovigliana, Franchino torna in pista dopo . "Vivere per vivere", "magia, portami via, I wanna fly with you", sulle note di I will find you. Dopo decenni di serate, c'era stata la prima battuta d'arresto. Il suo ritorno lo glorifica, con anche la diffusione di cassette, cd e mp3 delle storiche serate, che lo fanno conoscere anche a chi in discoteca non ci ha mai messo piede.

Variazioni sul tema di 'Magia magia, portami via'

I settant'anni di Franchino

Riassunto in due minuti di una serata epica, quella del 70esimo compleanno di Franchino nel 2023, al Bolgia di Osio Sopra.

Ulisse e le sirene

Le divagazioni in discoteca diventano una narrazione unica, tale da ispirare generazioni di dj e vocalist (uno che ha detto platealmente di ispirarsi a Franchino è stato Cosmo).

Questo telefono è sotto controllo

Estrapolato da una frase di Matrix, quando Morpheus parla con Neo, questo pezzo diventa lo spunto per Franchino per i suoi racconti da vocalist, a metà tra italiano e spagnolo (ha vissuto per lungo tempo a Ibiza, dove ha tratto ispirazione per le sue serate)

L'omaggio da The Remember