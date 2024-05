Giornata internazionale dell'Africa, GenerAzione 2030 invita a Ponsacco

Giovedì 23 maggio 2024 ai Giardini Pubblici di Ponsacco si svolgerà l’evento “GenerAzione 2030 celebra la Giornata Internazionale dell’Africa”.

"Attraverso la lente di lettura degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 - spiegano gli organizzatori, del Progetto GenerAzione 2030 -, l’obiettivo della giornata sarà quello di avvicinare la cittadinanza all’incontro con la storia, l’arte e le culture del continente africano, per evidenziarne le risorse e le potenzialità, contrastando l’immagine stereotipata che spesso viene ne mostrata".

L’evento, patrocinato dal Comune di Ponsacco, è parte delle iniziative territoriali di sensibilizzazione organizzate da Amref Health Africa - Italia e dalla Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus, all’interno del progetto “GenerAzione 2030 - Alleanze regionali per l'Educazione alla Cittadinanza Globale”, finanziato dall’Agenzia Italiana alla Cooperazione allo Sviluppo e coordinato dalla Regione Toscana. L’iniziativa è inoltre inserita all’interno del ciclo di incontri che compone il programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS che si terrà dal 7 al 23 maggio 2024 in tutta Italia.

Quest’anno ci sarà un doppio appuntamento. Durante la mattina le classi delle scuole primarie e delle scuole dell'infanzia dell’Istituto Comprensivo Niccolini potranno scoprire e conoscere le molteplici sfaccettature delle culture africane attraverso dei laboratori organizzati dalla Tavola della Pace e della Cooperazione e dai volontari e le volontarie dell’Associazione Amref FDU Toscana, in collaborazione con alcuni esperti ed esperte afrodiscendenti, la bottega di commercio equo e solidale Il Chicco di Senape e le volontarie e i volontari di Arci Servizio Civile di Pisa. Avranno inoltre l’occasione di incontrare e dialogare con Abdou Diouf, biologo toscano di origine senegalese e autore dei romanzi È sempre estate e Il pianista di Teranga.

Il pomeriggio sarà invece aperto a tutta la cittadinanza. Sempre presso i Giardini pubblici di Ponsacco, dalle 16 in poi sarà allestito gratuitamente uno spazio lettura per bambini, bambine e famiglie in collaborazione con la Rete Bibliolandia, accompagnato da una merenda con i prodotti del commercio equo e solidale a cura dell’Associazione ChiodoFisso di Perignano.

Alle 17 sarà possibile assistere gratuitamente allo spettacolo teatrale "I racconti di Penda" della Compagnia Teatrale I Piccoli Idilli, uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto dai racconti della tradizione orale africana, trascritti da Amadou Hampate Ba, Amos Tutuola e Jean Mutzi. Affidati alla memoria e trasmessi nei secoli, i racconti rivivono grazie al griot Souleymane Diabate che accompagna Bintou Ouattara, narratrice e danzatrice, con un sorprendente apparato acustico fatto di strumenti dai suoni caldi e profondi e di voci dal gusto speziato.

"Siamo orgogliosi – commentano dall’amministrazione comunale di Ponsacco – di patrocinare questo genere di eventi. Iniziative che già da qualche anno raccolgono molta partecipazione all'interno delle scuole. Pensiamo infatti che l'educazione alla mondialità e alla conoscenza di territori, culture e tradizioni diverse dalle nostre sia necessaria, ora più che mai".

Questo evento è realizzato anche grazie al contributo del progetto GenerAzione2030, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo che mira a rafforzare la capacità di attivazione di giovani, associazioni ed enti territoriali in tema di Educazione alla Cittadinanza Globale, attraverso la creazione di un sistema regionale di promozione della Agenda 2030.

