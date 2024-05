Il generale Vannacci presenta la sua autobiografia a Pisa

Nel pomeriggio di giovedì 23 maggio 2024 (dalle ore 18.00) si terrà presso l'Hotel San Ranieri di Pisa, la presentazione del secondo libro di Roberto Vannacci "Il Coraggio Vince - Vita e valori di un Generale Incursore", autobiografia dell'autore, un uomo che ha scelto di essere in ogni fase della sua vita "un Incursore", capace di fare scelte coraggiose, imprevedibili, soprattutto non convenzionali e di rendere possibile anche ciò che, all’apparenza, sembrerebbe irrealizzabile.

All'evento, moderato dal giornalista Cristiano Vignali e da Roberto d'Amato (presidente dell'Ordine Nobiliare di San Nicola), interverranno l'On. Edoardo Ziello, Fabio Filomeni (Responsabile Nazionale Comitato Mondo al Contrario), Massimiliano Simoni (Responsabile Regione Toscana Comitato Mondo al Contrario), Dario Rollo (Responsabile Provincia di Pisa Comitato Mondo al Contrario).

Il presidente nazionale del comitato non è stupito che anche a Pisa il Generale abbia fatto il sold-out dei posti addirittura una settimana prima dell'evento e dichiara: "In ogni città italiana è un successo sopra ogni aspettativa".

A tal proposito, ha commentato l'On. Edoardo Ziello: "Ringrazio il Comitato il Mondo al Contrario e le associazioni che hanno organizzato l’evento, chiedendomi di prenderne parte. Per me è un onore poter condividere la stessa platea con il Generale, Roberto Vannacci per due ordini di motivi: il primo è perché condivido completamente il suo pensiero che viene sempre strumentalizzato ed alterato ad arte da parte degli esponenti della Sinistra e il secondo è perché anche io, come lui, sono stato linciato dal mondo al contrario. In particolare, quando ho preso le difese della polizia durante il periodo delle proteste dei filo-palestinesi che si riversavano in contatti fisici violenti caratterizzati da calci, pugni, sputi e offese nei confronti delle forze dell’ordine”.