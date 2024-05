Il sottosegretario all'agricoltura Senatore Patrizio La Pietra in visita a Certaldo

Nel pomeriggio di venerdì 17 maggio, il candidato sindaco per il centrodestra di Certaldo, Lucia Masini ha accompagnato il sottosegretario all'agricoltura Senatore Patrizio La Pietra e il candidato alle elezioni europee, nonché capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale della Toscana ,Francesco Torselli, nello splendido contesto della campagna di Fiano, frazione di Certaldo, in visita ad alcune aziende agricole che rappresentano delle vere e proprie eccellenze del nostro territorio. Presenti anche alcuni candidati al Consiglio Comunale, Marco Rossi, Niccolò Pecci e Luciano Silla.

Si è discusso principalmente delle problematiche riguardanti questo strategico settore della nostra economia e in particolare degli strumenti necessari per sostenere gli agricoltori, i coltivatori e gli imprenditori che spesso investono le loro sostanze e le loro energie senza giungere ad un risultato quantomeno soddisfacente. A questo riguardo ed in particolare in merito alla gestione della produzione olearia, La Pietra ha sottolineato la necessità di riunire in un coordinamento nazionale tutte le realtà imprenditoriali del settore per superare le problematiche derivanti da interessi diversi e a volte contrastanti e in modo da garantire la quantità e la qualità dei prodotti destinati al consumo interno e all'esportazione. A questo proposito il Senatore ha inoltre annunciato che, dopo 30 anni dall’ultimo evento che si tenne in Italia, dal 28 al 30 maggio i massimi esperti mondiali sul tema dell’olivicoltura si riuniranno a Siena per una tavola rotonda del mercato nazionale e internazionale guidata dal Comitato Consultivo del Consiglio oleicolo Internazionale (Coi).

La difesa dell’agricoltura è infatti strettamente legata alla difesa dell’ambiente. In questo senso Lucia Masini ha posto l’attenzione anche su tutte quelle aree a vocazione agricola che si trovano attualmente in stato di abbandono e che per la tutela del territorio necessiterebbero di una riqualificazione. Il Senatore La Pietra dal canto suo ha concordato sulla necessità di porre la dovuta attenzione proprio sul legame che intercorre tra l’utilizzo e la tutela del territorio annunciando che dopo le elezioni amministrative del 8-9 giugno prossimo intende tornare in visita nel nostro territorio per ulteriori approfondimenti proprio partendo dalle frazioni.

Fonte: Lucia Masini - Candidato Sindaco Certaldo