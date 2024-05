Incendio a La Bianca, zona industriale di Pontedera affacciata sull'Arno. Un camion è andato in fiamme alle 11.30 circa, lungo la ss439 che conduce a Calcinaia, all'altezza di una delle rotatorie. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi. Non ci sarebbero feriti.