Ispettori ambientali, aumentano i controlli a Empoli ma non le sanzioni

Anche nel mese di aprile 2024 si è svolta l’attività di controllo degli ispettori ambientali di Alia Multiutility congiuntamente a quella degli agenti della Polizia Municipale Comando territoriale di Empoli, in collaborazione con il servizio ambientale per scoraggiare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti e sensibilizzare sempre di più la cittadinanza.

FOCUS – Nelle attività di controllo del mese di aprile, tra le zone dove sono stati ritrovati importanti abbandoni ed ispezionati rifiuti si segnalano: in centro piazza Garibaldi e nelle frazioni, parco di Serravalle, via Val d’Orme, via Falcone e Borsellino, via Piovola e via Poggimele

Gli ispettori ambientali hanno effettuato 116 controlli e verifiche, soprattutto su abbandoni generici a seguito di segnalazioni pervenute dall’amministrazione comunale, Polizia Municipale e cittadinanza che hanno richiesto un intervento tempestivo degli ispettori.

Sono stati ispezionati 184 rifiuti ed emesse 3 sanzioni, elevate tutte ad utenze domestiche per abbandono rifiuti, mancata differenziazione ed errata esposizione.

Analizzando il trend delle attività di quest’anno si evidenzia un crescendo dei controlli eseguiti (passati da 88 a gennaio ai 116 del mese di aprile), cui però non corrisponde un incremento del numero di sanzioni, indice questo che il presidio del territorio incentiva il senso di responsabilità dei cittadini. La continuità e capillarità dei controlli contribuisce a migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti, veicolando sempre di più la cultura della legalità.

Gli agenti di Polizia Municipale del Comando territoriale di Empoli, nel mese di aprile hanno effettuato un sopralluogo unitamente agli Ispettori Ambientali e nessuna sanzione.