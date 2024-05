Lavoro e precarietà, il candidato Masi ne parla con il professor Baccelli e Lacoppola della Cgil

Nella settimana in cui il Consiglio regionale della Toscana si prepara a discutere di una norma salva GKN, il candidato sindaco di Buongiorno Empoli, Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, Leonardo Masi, mette in agenda una serie di incontri e dibattiti incentrati sul tema del lavoro, della precarietà e del valore del conflitto sociale.

Si comincia stasera, lunedì 20 maggio, alle ore 18, nella sede del Comitato elettorale in piazza Farinata degli Uberti, 12, con faccia a faccia tra Masi e Luca Baccelli, docente di Filosofia del Diritto presso l’Università di Camerino e autore di un saggio dedicato appunto al conflitto sociale.

Obiettivo dell’incontro: individuare la forma più efficace di manifestazione del conflitto esistente tra i vari livelli della società, allo scopo di generare una spinta positiva volta a ridurre disparità ed esclusioni.

"Troppo spesso si assiste a una normalizzazione del conflitto sociale che ha come fine ultimo l’appiattimento delle pulsioni al cambiamento e il mantenimento dello status quo – spiega Masi -. Ma questo non è un bene di per sé. È dallo scontro, rigorosamente non violento, tra posizioni diverse e tra gruppi sociali disomogenei che la società può progredire. Ed è solo attraverso lo scontro di idee che si può, ad esempio, porre fine alla precarizzazione sistematica del lavoro che si impoverisce sempre più. A queste domande la politica, anche in Toscana, non ha saputo dare risposte permettendo il verificarsi di casi come la GKN. Qui però abbiamo un esempio concreto di conflitto sociale costruttivo: dalla protesta dei lavoratori, dal loro mettersi di traverso, sta scaturendo una nuova opportunità di sviluppo che ora la politica deve assecondare e rendere possibile".

E non è un caso se il secondo appuntamento della settimana, fissato per martedì 21 maggio, sempre alle 18 in sede, è dedicato al lavoro precario e povero sul territorio empolese. Ad analizzare il fenomeno con Masi sarà Gianluca Lacoppola, coordinatore della CGIL dell’Empolese Valdelsa.