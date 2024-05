Le condizioni del cimitero comunale di via val d'Orme: FdI Empoli propone un piano

Nonostante le promesse dell'amministrazione comunale uscente di occuparsi della situazione degradante dei cimiteri comunali, così non è stato.

Di questo sono convinti Manuela Mussetti e Cosimo Carriero, candidati al Consiglio Comunale con Fratelli d’Italia

“Già tre anni fa circa - spiega Mussetti - feci presente personalmente al sindaco Brenda Barnini, tramite canali ufficiali, la situazione di decadimento in cui già allora versava il cimitero comunale di via Val d'Orme. Oltre alla mia sono seguite numerose segnalazioni da parte dei cittadini e, anche se il sindaco ha sempre risposto che se ne sarebbe occupata, ad oggi niente è stato fatto. Questo è evidente in quanto la scorsa settimana mi sono recata al cimitero e l'ho trovato in condizioni ancora peggiori rispetto al solito."

Mussetti specifica meglio la situazione ricordando che la pavimentazione all’ingresso è ormai dissestata, con alto rischio di inciampo in particolare per le persone anziane e rappresentando una barriera architettonica per i disabili, e che l’erba è così alta che in alcuni punti non si riesce a camminare.

Continua Mussetti: "Reputo tutto questo una grande mancanza di rispetto nei confronti dei defunti, ma anche di coloro che si recano al cimitero per far visita a chi non c’è più perchè, per le condizioni in cui si trova, è diventato un luogo insicuro e pericoloso.”

Manuela Mussetti e Cosimo Carriero

Alle parole di Mussetti si aggiungono quelle di Cosimo Carriero: “Abito a pochi passi dal cimitero comunale di Empoli ed effettivamente mi rendo conto che la manutenzione di questo luogo è praticamente inesistente e che ormai è abbandonato a se stesso.

Ritengo che la società dovrebbe avere più a cuore la memoria delle persone che non ci sono più e per questo non permetteremo che accada, come nel 2021, che possano essere esumati dei defunti senza aver effettivamente avvertito i parenti di tutti, gettando via fotografie e ricordi di una vita".

Carriero e Mussetti concludono: "con la coalizione di centrodestra, che appoggia la candidatura a sindaco di Simone Campinoti, cureremo con tutti gli strumenti a disposizione la manutenzione dei cimiteri comunali e ne assicureremo una capienza adeguata, senza trovare scuse e occupandoci giorno dopo giorno di questi luoghi, esattamente come chi ha perso un proprio caro fa quotidianamente i conti con il suo ricordo e la sua mancanza".

Fonte: Fratelli d'Italia