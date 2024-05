Le parole del candidato sindaco Santa Croce sull’Arno sulla Francesca Bis

Le parole di Roberto Giannoni candidato sindaco a Santa Croce sull’Arno ed Enzo Oliveri detto ASMA - consigliere comunale.

"Sabato pomeriggio, dopo che mi era stata segnalata dal consigliere comunale Enzo Oliveri detto ASMA la pericolosità della Nuova Francesca (Francesca Bis) a causa di una grande voragine sulla corsia direzione Fucecchio mi sono portato sul posto per sincerarmi del fatto. Non avrei mai immaginato di vedere una strada così trafficata ridotta in questo stato. Ho visto che le auto frenavano per non centrare la buca o invadevano la corsia opposta.

A quel punto ho percorso tutta la Nuova Francesca sia verso Fucecchio che verso Castelfranco e posso dire senza essere smentito che questa strada così importante nel tratto di competenza del comune di Santa Croce sull’Arno dal 15 maggio 2013, è una strada pericolosa e piena di buch . Nel corso degli anni ogni tanto sono state effettuata piccole manutenzioni riparando qualche buca più profonda, ma visto che è percorsa da moltissimi mezzi pesanti e autoveicoli sarebbe opportuno effettuare una manutenzione straordinaria.

Sono a conoscenza che il consigliere Enzo Oliveri detto ASMA ha presentato diverse interpellanze sulla Nuova Francesca a seguito delle numerosissime segnalazioni dei cittadini per sollecitare i lavori e per mettere in sicurezza la viabilità in particolar modo quando la visibilità è minore (di notte e quando piove).

Per questo motivo con lo stesso consigliere Oliveri detto Asma abbiamo inviato una PEC chiedendo al Sindaco, all’Ass. ai lavori Pubblici Daniele Bocciardi e al Comandante della Polizia Municipale di intervenire con sollecitudine con la dovuta cartellonistica per segnalare il pericolo, ed eventualmente disporre il senso unico alternato per evitare situazioni di pericolo.

Da un ulteriore sopralluogo oggi alle ore 12,00 non era stato provveduto a segnalare il pericolo, con i rischi che ne conseguono.

Visto le pessime condizioni della Nuova Francesca conseguenti alle poche manutenzioni effettuate negli ultimi 10 anni dall’attuale Amministrazione guidata da Giulia Deidda, i cittadini santacrocesi si ritroveranno questa onerosa eredità".

