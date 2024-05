Museo degli Uffizi: la Galleria delle Statue e delle Pitture aperta anche la sera, ogni martedì

Tutti i martedì, fino al 17 dicembre 2024, la Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi resterà accessibile di sera, offrendo ai visitatori l’esperienza magica dei capolavori dell’arte da ammirare nella luce del tramonto. In queste occasioni, l’orario di apertura del museo fiorentino si allungherà dalle 18,30 (orario ordinario di chiusura) alle 22,00 (con ultimo ingresso consentito alle 20,30). Le operazioni di chiusura della Galleria inizieranno alle ore 21,30.

Oltre ai martedì di speciali aperture serali, ce ne saranno anche altre straordinarie in programma il lunedì, ordinariamente giorno di chiusura settimanale delle Gallerie: l’iniziativa riguarderà Uffizi e Giardino di Boboli, che saranno aperti in orario ordinario anche il 24 giugno (Festa di San Giovanni, Santo Patrono di Firenze) e il 30 dicembre.

Dal mese di maggio in poi si potrà entrare al museo semplicemente mostrando un QR Code sul cellulare. Chi prenoterà l'ingresso attraverso il call center (055/294883) o tramite il sito ufficiale del museo uffizi.it riceverà via email un codice da scaricare direttamente sul proprio smartphone che costituirà il titolo d’accesso al museo senza dover esibire il biglietto fisico. Per i biglietti acquistati in prevendita, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema continueranno a valere le regole attuali previste per la loro validazione.

Fonte: Ufficio Stampa