Nuovo sito per Alia, se ne occupa Alkemy

Alia Multiutility, Gruppo con il cuore in Toscana, attivo nei settori di ambiente, ciclo idrico integrato ed energia, a seguito di una gara ha selezionato Alkemy per lo sviluppo del nuovo corporate website dell’azienda.

Alkemy è stata scelta per il suo expertise nell’Industry Energy&Utility, oltre che per l’approccio trasversale e l’alchimia di competenze che la contraddistingue. Dietro la creazione del nuovo sito web, infatti, ci sono i team Technology e Digital Marketing di Alkemy, che in sinergia con i Reparti IT e Communication di Alia, si sono occupati rispettivamente dello sviluppo tecnico del sito e della User Interface (UI), mentre Design Group Italia, studio di design multidisciplinare parte del gruppo Alkemy dal 2019, ha curato la progettazione dell’intera User Experience (UX).

Nell’ottica di garantire un rapporto trasparente e diretto con i cittadini, l’obiettivo principale del progetto è stato quello di realizzare una piattaforma che mettesse l’utente al centro, rendendo tutti i servizi disponibili per il Comune di appartenenza selezionato a portata di click (es: raccolta rifiuti, ritiro ingombranti, spazzamento strade ecc..).

Privilegiare la semplicità di fruizione, migliorare l'usabilità e l'efficienza del sito web rendendolo più accessibile e intuitivo possibile, da un punto di vista tecnico ha richiesto un processo di analisi dettagliata e un’ottimizzazione dell'architettura dell'informazione condotta studiando dati quali la tipologia di utenza, la frequenza di utilizzo, i tempi di navigazione e la percezione del brand. Sono stati dunque semplificati i flussi di navigazione e ottimizzati i tempi di caricamento e reattività del sito favorendo una navigazione rapida e agevole per gli utenti, su tutte le piattaforme e da tutti i dispositivi. Il risultato di questo lavoro ha portato, inoltre, ad un’interfaccia utente completamente rinnovata dal design moderno, intuitivo e funzionale.

Enrico Meacci, Industry Leader Energy & Utility di Alkemy ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questo progetto e di essere stati scelti come partner di Alia nel suo percorso di digitalizzazione in ottica Multiutility. Questa collaborazione dimostra come, nonostante la complessità e la ricchezza dei servizi erogati quotidianamente nei territori di competenza, l’integrazione delle competenze dei nostri team e le metodologie messe in campo siano state vincenti nella gestione dei molteplici stakeholder a cui Alia si rivolge permettendoci di centrare, insieme, l’obiettivo comune. Ringrazio a questo proposito Alia per la fiducia accordataci.”

Giuseppe Meduri, Direttore Comunicazione, Relazioni Esterne e Sostenibilità di Alia ha commentato: ‘Il sito è uno dei principali canali di accesso dei nostri utenti e stakeholders, abbiamo quindi lavorato per ottimizzarlo graficamente e renderlo maggiormente accessibile con una navigazione più semplice e immediata sia nella versione web che in quella mobile. Con una novità che abbiamo voluto valorizzare: i soggetti che hanno prestato la loro immagine e che l’utente troverà nelle varie pagine, sono tutte persone comuni che vivono sul territorio’.

Fonte: Ufficio Stampa