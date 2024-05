Premio Letterario Il pane e le rose, ancora pochi giorni per presentare i propri racconti

Torna il Premio Letterario “Il pane e le rose”. La terza edizione del premio letterario promosso dal Comune di Montelupo Fiorentino resta incentrata sul tema del lavoro, che può essere trattato da una pluralità di punti di vista, mantenendo sempre la forma narrativa del racconto breve.

C’è tempo fino al 31 maggio per partecipare seguendo le istruzioni del bando; in palio premi in denaro per un ammontare complessivo di 1.400 euro. Presidente di giuria quest’anno sarà lo scrittore Alberto Prunetti, ideatore del Premio insieme al MMAB, direttore della collana Working Class delle Edizioni Alegre e direttore artistico del Festival di letteratura working class di Campi Bisenzio.

“Il Pane e le rose” è il primo concorso in Italia dedicato esclusivamente al tema del lavoro ed è per questo che la sua presentazione ufficiale è avvenuta nel corso del Festival della letteratura working class, organizzato anche quest’anno presso il presidio ex GKN di Campi Bisenzio.

Un riconoscimento importante che si aggiunge alla scelta di realizzare una pubblicazione in antologia dei racconti vincitori delle prime due edizioni del nostro Premio, a cura di Alberto Prunetti, nella collana working class della casa editrice Alegre; si tratta di una tappa importante nel percorso di crescita del Premio, che attesta quindi la capacità anche per un piccolo comune di valorizzare il tema del lavoro su scala nazionale, creando quindi un interesse ampio e trasversale sui diritti dei lavoratori che oltrepassa i confini locali e stimola una riflessione di tipo sociale e politico.

Perché il titolo “Il pane e le rose”? “Vogliamo il pane ma anche le rose” è una frase che le lavoratrici del settore tessile, scese in sciopero nel 1912 a Lawrence contro la riduzione dei salari, avevano apposto su alcuni cartelli. Si voleva affermare non solo il diritto a una paga dignitosa, ma anche quello a godere delle bellezze della vita. Il titolo che abbiamo scelto per questo concorso letterario nasce proprio dall’intenzione di considerare il mondo del lavoro come uno dei luoghi di realizzazione dell’essere umano nel suo senso più completo.

La letteratura Working Class annovera già molte definizioni, soprattutto in area britannica dove questo genere si è radicato e ha preso campo in modo più precoce e più persistente rispetto agli sporadici casi in altri Paesi; la definizione che ne dà lo stesso Prunetti nel suo saggio Non è un pranzo di gala – indagine sulla letteratura working class (Minimum Fax, 2022) è quella che abbiamo scelto di usare come punto di partenza anche per il nostro premio: “uso l’espressione “working class” per riferirmi, in Italia, a scritture sul mondo del lavoro con un punto di vista interno, in anni di deindustrializzazione, fatte da lavoratori a basso reddito o da persone with a working class background, come si dice in Inghilterra, ossia figli di operai, cresciuti e socializzati in famiglie che viveano nei quartieri popolari; oppure da membri della nuova classe lavoratrice dei servizi, delle pulizie, della ristorazione, della logistica: dalla nuova working class a cui appartengono anche i working poor e i disoccupati con o senza laurea, i cottimari dei lavori, anche cognitivi, malpagati e i precari dei lavori a chiamata. Una classe instabile e in continuo movimento. Una classe che per esistere ha bisogno di crearsi un proprio immaginario”.

I racconti presentati per l’edizione 2023 sono stati 103, di cui il 60% scritto da donne.

Le informazioni utili: il Premio si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni, ovunque residenti. Per iscriversi è necessario inviare un racconto al massimo di 15.000 battute (spazi inclusi) che abbia come tema il lavoro, nelle sue molteplici accezioni, alla mail premioletterario@comune.montelupo-fiorentino.fi.it, allegando il materiale richiesto entro il 31 maggio alle ore 23.59.

In premio ci saranno 1.400 euro così suddivisi: 700 euro al primo classificato, 400 euro al secondo e 300 euro al terzo. La cerimonia conclusiva è prevista entro la fine del 2024 presso il MMAB (Montelupo Museo Archivio e Biblioteca – piazza Vittorio Veneto 11 – Montelupo Fiorentino). Durante la premiazione si svolgerà anche la presentazione dell’antologia che raccoglie i vincitori delle prime due edizioni del Premio, pubblicata dalla casa editrice Alegre, nella collana Working Class diretta dallo stesso Prunetti, che premierà i vincitori e gli eventuali segnalati per merito.

Per informazioni: tel. 0571 – 15 90 355 e-mail premioletterario@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa