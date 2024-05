Torna il "Festival del Giornalismo di Siena" organizzato dal Gruppo Stampa

Da giovedì 30 maggio a sabato 1 giugno, Siena torna capitale italiana del mondo della comunicazione. Per il terzo anno consecutivo la Città del Palio ospita il Festival del Giornalismo, organizzato come sempre dal Gruppo Stampa Autonomo Siena, in questa edizione con la partnership dell’agenzia di stampa Redattore Sociale, il cui direttore Stefano Caredda sarà presente nei giorni dell’evento.

Cinque gli incontri in calendario, ospitati dai musei e dalle sedi di altrettante Contrade: una formula collaudata e vincente che testimonia la sinergia in essere tra Gruppo Stampa e Magistrato delle Contrade, contemporaneamente alla vicinanza istituzionale che ha portato al patrocinio dell’evento da parte di Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Università di Siena, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Università per Stranieri di Siena e C.O.N.I. regionale Toscana, con il contributo di Regione Toscana, BCC Banca Centro Toscana Umbria, Assicoop Toscana, Busini Your Gadget Partner, Siena Motori, Terrecablate, Siena Congress e Accademia dei Rozzi.

“Si parlerà di intelligenza artificiale – dice Giovanna Romano, presidente Gruppo Stampa -, di sport nell’anno in cui si disputano Olimpiadi e Paralimpiadi, di giornalismo culturale partendo da esperienze del territorio come i ritrovamenti archeologici di San Casciano dei Bagni o il progetto del San Domenico a San Gimignano, del ruolo degli inviati di guerra che purtroppo torna di altissima attualità e della narrazione del femminicidio”. Più di 40 i relatori, tutti nomi di assoluto rilievo nel panorama giornalistico italiano in rappresentanza delle più conosciute testate nazionali “Sarà nostro ospite a Siena anche Alberto Barachini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria – annuncia Romano -, e mi fa molto piacere rilevare come molti colleghi partecipanti alle prime due edizioni del Festival abbiano chiesto di poter tornare, di fatto ampliando il numero degli interventi all’interno dei panel inizialmente previsti. La manifestazione richiede un lavoro organizzativo di 7 mesi che ho condiviso sia con i consiglieri uscenti, sia con il nuovo consiglio dell’associazione entrato in carica da due settimane, dopo le elezioni per il rinnovo delle cariche: a tutti va il mio forte ringraziamento per l’opera svolta”.

Presente alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi questa mattina nella sede del Gruppo Stampa Autonomo Siena in Piazza dell’Abbadia, il presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Carlo Rossi, ha ribadito “l’importanza di un tema come quello dell’informazione, che attraverso i vari mezzi di comunicazione ha un’influenza quotidiana sulle nostre vite. Il fatto che questo festival sia giunto alla sua terza edizione, che abbia cioè acquisito una sua continuità, ne garantisce il successo”.

“Le Contrade si mettono al servizio della città per eventi di questo tipo – ha dichiarato Carlo Piperno, Pro-Rettore del Magistrato delle Contrade -, lo fanno ospitando all’interno dei proprio luoghi eventi come questo, che permetteranno di far capire anche a chi non è senese cosa ci sia dietro quei quattro giorni e quel minuto e mezzo di corsa che un po’ tutti conoscono”.

“Oggi discutere di giornalismo vuol dire discutere di democrazia – ha concluso Antonio D’Agnelli, responsabile comunicazione Unisi -, perché a fronte di un sistema informativo debole, che in certe realtà diventa addirittura a rischio, in pericolo non c’è solamente la salvaguardia dei posti di lavoro, ma la tenuta stessa del sistema democratico”.

Tutti i corsi del Festival del Giornalismo di Siena sono accreditati per il percorso di formazione permanente dell’OdG. Le iscrizioni sono già aperte accedendo a formazionegiornalisti.it > Ente Terzo Formatore > Redattore Sociale.

Fonte: Gruppo Stampa Autonomo Siena