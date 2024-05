La candidata di Empoli al Centro - Italia Viva incontrerà sabato 24 maggio alla sede del comitato elettorale Gian Domenico Caiazza, fino al 2023 presidente delle camere penali e candidato alle europee 2024 nella circoscrizione centro italia per Italia Viva, assieme al Comitato per Il Tribunale di Empoli. A seguire alle 18 incontro con la cittadinanza in piazza Farinata degli Uberti.