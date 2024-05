Visita nella Paduletta di Ramone a Castelmartini con gli Amici del Padule

L’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità Odv organizza una visita nella Paduletta di Ramone nell’ambito del progetto “L’arte delle erbe palustri” finanziato dalla Fondazione Caript sul Bando Sviluppo e Cultura 2024.

Il progetto, realizzato anche con il contributo dei Comuni di Larciano e Altopascio, coinvolge altri partner del territorio: l’Associazione Intrecci Onlus, l’Associazione Live Better – Vivi Meglio APS e la Fattoria didattica La Stella di Lara.

La visita guidata nel Bosco di Chiusi e nella Paduletta di Ramone, resa possibile in via eccezionale dalla disponibilità dell’Azienda Agricola Castelmartini proprietaria dell’area, è in programma per domenica 26 maggio con orario 9-12. Il Bosco rappresenta l’ultima significativa testimonianza della foresta planiziale che in tempi remoti doveva estendersi sulla quasi totalità della bassa Valdinievole; qui si possono ancora trovare maestose querce secolari (Cerri e Farnie).

Ad accrescere la rilevanza naturalistica del bosco vi sono anche delle depressioni naturali, aventi caratteristiche di torbiera, come la Paduletta di Ramone che conserva alcune fra le specie e le associazioni vegetali più interessanti del Padule di Fucecchio.

Nella Paduletta è ancora presente il Magnocariceto, un tempo largamente diffuso in tutta l’area umida, dominato dai cesti della Grande carice (“sarello”, pianta relitta di clima freddo), circondati da maestose ed ancora più antiche Felci floride.

Durante la visita, con una Guida Ambientale e una operatrice di Intrecci Onlus, verranno percorsi i sentieri più suggestivi del Bosco e Paduletta alla scoperta delle peculiarità naturalistiche e delle attività tradizionali di raccolta delle erbe palustri.

La visita, gratuita, è rivolta ad un numero massimo di 25 partecipanti: informazioni tel. 370/3695621, prenotazione obbligatoria inviando una mail con nome e recapito telefonico a amicidelpaduledifucecchio@gmail.com

Fonte: Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità