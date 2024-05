Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili nel weekend

I risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 15 ECCELLENZA

L’Abc Castelfiorentino chiude al terzo posto il concentramento interregionale di Castelraimondo: alla Finale Nazionale volano Olimpia Milano e Virtus Roseto. La notizia completa a questo link.

UNDER 19 GOLD

Nuova sconfitta lontano da casa per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che sul parquet della Pallacanestro Piombino inciampano nel terzo ko consecutivo: 90-82 il finale in terra labronica. Gara scoppiettante in fase offensiva, come dimostra il punteggio finale, con gli attacchi che fanno scintille fin dalla palla a due: 30-31 dopo dieci minuti. Nella seconda frazione si alzano le difese e cala l’intensità nelle due metà campo d’attacco, mentre le squadre viaggiano a braccetto andando all’intervallo in perfetta parità: 46-46. Dagli spogliatoi rientra meglio la squadra di casa, che nella terza frazione prova ad indirizzare la sfida grazie ad un mini break che vale il +9 al terzo riposo (68-59). Così nell’ultimo quarto, nonostante i tentativi castellani di impattare, Piombino amministra il vantaggio e si prende i due punti.

Prossimo impegno martedì 28 maggio alle 20.30 sul parquet dell’Invictus Livorno, prima giornata del girone di ritorno.

Pallacanestro Piombino – Abc Castelfiorentino 90-82

Tabellino: Merlini 5, Rosi 23, Ticciati 19, Viviani 4, Fabrizzi 2, Vallerani 4, Marchetti 8, Carzoli 12, Leti 2, Bartolini 3, Niccolini, Bernardoni. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 30-31, 16-15, 22-13, 22-23

UNDER 14 FEMMINILE

Nel match esterno sul campo della Pallacanestro Femminile Montecatini niente da fare per le ragazze di Alberto Ciampolini, che al PalaVinci si arrendono sul punteggio di 59-30. Dopo un primo quarto rimasto in bilico fino al 15-11 alla prima sirena, le padrone di casa allungano con decisione nella seconda frazione toccando il +16 a metà gara (31-15). Al rientro dagli spogliatoi la sfida si rimette sui binari dell’equilibrio, ma il divario è ormai troppo ampio per riuscire a colmarlo. Così Montecatini amministra e le gialloblu non possono che assistere alla fuga locale.

Domenica 26 maggio alle 11.30 al PalaGilardetti penultimo impegno stagionale contro Pistoia Basket Junior.

P.F. Montecatini – Basket Castelfiorentino 59-30

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Mancini, Murati, Montanelli, Panzani, Jahelezi N., Jahelezi S., Xhemalaj, Moio, Latini. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Parziali: 15-11, 16-4, 13-10, 15-5

MINIBASKET

In campo nel weekend il gruppo Pulcini 2017 di Marco Tirella e Matteo Bruni, che è stato protagonista della Tappa 3c3 promossa dal Basket San Casciano. Una mattinata di grande divertimento in compagnia dei pari età di Basket Montesport, Pino Dragons Firenze, Basket Impruneta e, ovviamente, i padroni di casa di San Casciano.

Nel prossimo fine settimana in campo gli Scoiattoli 2015/2016 che saranno ancora ospiti del Basket San Casciano in occasione del 4° Torneo del Chianti.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa