Aggressione sul treno, la polizia di Pistoia denuncia un uomo per ubriachezza e interruzione di pubblico servizio

Un equipaggio della polizia è intervenuto alla stazione di Pistoia su richiesta del capotreno della tratta Firenze-Viareggio per una lite a bordo. Un nigeriano era stato aggredito da un suo connazionale per futili motivi.

La vittima aveva riportato evidenti segni sul volto per la colluttazione, ed è stata medicata dai sanitari inviati dal 118, senza però voler essere trasportata al pronto soccorso per ulteriori cure necessarie e senza voler, nonostante l’invito del personale di Polizia intervenuto, presentare denuncia nel contesto dei fatti.

Il responsabile dell'aggressione, regolare sul territorio nazionale, è stato portato in questura a Pistoia e poi denunciato per ubriachezza molesta, dato l’evidente stato di alterazione da sostanza alcolica, oltre che per interruzione di pubblico servizio in considerazione del ritardo causato al treno sul quale era bordo.